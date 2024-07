MALA PLJESKAVICA 440, PILEĆI BATAK 570: Meso sa roštilja poskupelo za 35 odsto u poslednjih godinu dana

Tokom leta i visokih temperatura, sve veći broj ljudi koji to može sebi da priušti, bira da jede "napolju", a popularni izbor je brza hrana - pljeskavice, meso sa roštilja, pica itd. Baš kao i neke namirnice, i gotova hrana je poskupela, pogođena visokom inflacijom koja je u prošloj godini divljala.

Iako inflacija sada, prema zvaničnim podacima, stagnira, to ne znači da stagniraju i cene - one samo sporije rastu. Tako je poskupeo i povremeni odlazak do oblinje brze hrane.

"Pljeskavica indeks" je koncept koji je pre nekoliko godina spomenuo ekonomista dr Goran Radosavljević, kako bi približio građanima, kroz cenu pljeskavice, koliko je inflacija zapravo uticala na životni standard. A uticala je, bez obzira na to što zvanične informaciije pokazuju da ona sada stagnira. Ova hrana je čest izbor građana tokom visokih temperatura, kada nikome nije do kuvanja, a njihova aktuelni cenovnik, kada se poredi sa onim od prošle godine, znatno se razlikuje.

Prva na listi za poređenje je mala pljeskavica, od 180 grama, koja je prošle godine koštala 360 dinara. Kao da to nije bilo dovoljno skupo, cene su sada još više, pa u jednom beogradskom restoranu brze hrane, mala pljeskavica košta čak 440 dinara.

A ko je gladniji, pa mu je potrebno više od 180 grama, treba da izdvoji i po 470, 500, 550 dinara - u zavisnosti od restorana, gramaže, dodataka…

Još jedan obrok od mesa, pileći batak od 200 grama, Beograđani su pre godinu dana mogli da pojedu za 420 dinara. Sada, njegova cena je skočila na čak 570 dinara. To je poskupljenje od 35 odsto za godinu dana.

Ko bi radije pojeo picu, verovatno već zna – i to je poskupelo. Naime, u restoranu u kojem poredimo cene, kaprićoza koja u prečniku ima 32 centimetra, košta 1.000 dinara. Prošle godine, njena cena bila je 890 dinara. Najbolje su prošli oni koji preferiraju obroke bez mesa, recimo pohovani kačkavalj koji, baš kao i pre godinu dana, košta 470 dinara, mada ni to nije baš jeftino.

Ako se uporede cene u razmaku od godinu dana, razlika je vidljiva. Tako je u odnosu na 2023. godinu, pljeskavica, i to mala, poskupela za 80, batak za 150, a pica za 110 dinara.

(Kurir.rs/Nova)