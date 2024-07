NUDE PLATU OD 66.000 RSD ZA 48 SATI RADA: Ljudi šokirani oglasom - kao pogodnosti nude sve što treba da se podrazumeva!

Iako zvuči kao dobar vic, ovo je pravi oglas na koji smo naišli u Beogradu. Sastavljen je tako da gotovo treba da se osećate sjajno što imate sve te silne "benefite" koji su, zapravo, garantovani Zakonom o radu i definitivno nisu oni kojima bi poslodavci trebalo da se hvale.

Ono što je sporno u glasu jeste to što se nudi rad od 48 sati, iako je Zakonom o radu definisano 40 sati nedeljno, za 66.000 dinara, kao i primamljujuća rečenica "prijava na pun iznos", što je nešto što je Zakonom o radu obaveza, a ne dobra volja poslodavca.

U pitanju je rad u trafici. Možda se položaj radnika 'popravio', pa je tako sada zarada za 18.846 dinara veća od minimalca u Srbiji, dok je 2022. ta razlika bila svega 5.000 dinara.

Ipak, to i dalje ne isključuje da je ovo i te kako slabo plaćen posao, koji od radnika zahteva šestodnevnu radnu nedelju ili rad od blizu deset sati dnevno tokom pet dana.

Na to treba da dodamo da su zaposleni sve vreme u limenoj kutiji, i na minus pet i na plus 40, a da im je odlazak u toalet po principu ,,Parola, snađi se" - s obzirom na to da trafike nemaju svoj.

Još nešto nam je zapalo za oko u oglasu, a takođe se navodi kao benefit: dogovor oko smena. Ipak živimo u 21. veku i ovako nešto ne bi trebalo da bude stvar kompromisa, već garancija na svakom poslu.

Ako bi, ipak, nešto mogli da pohvalimo, to je mogućnost rada na terenu na kom živite i mogući bonusi.

