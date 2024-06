EVO KAKO DA ŠTO POVOLJNIJE PROĐETE U GRČKOJ: Detaljan spisak cena namirnica - Od jaja i hleba do voća, povrća i maslinovog ulja

Grčka je tradicionalno najposećenije letovalište srpskih turista, a to se nije menjalo ni ove godine. Međutim, kada je odabir samog mesta u Grčkoj za odmor u pitanju, velikom broju građana prvi kriterijum jesu cene.

Ovo se, pre svega, odnosi na cene turstičkih aranžmana – put i smeštaj. Ali kao jako bitan faktor nameću se i cene namirnica u marketima, kako za 10 dana odmora ne bi moralo da se potroši čitavo bogatstvo na hranu i piće.

Cene u različitim delovima Grčke znatno variraju, kao i cene u Srbiji, zbog čega ih je teško porediti.

Luksuznije destinacije za letovanja sa sobom vuku i više cene namirnica u marketima, pa ukoliko idete na takva mesta, moguće je očekivati značajno više cene od onih na koje smo navikli.

foto: Shutterstock

Međutim u Grčkoj ima puno mesta za letovanje gde su cene namirnica pristupačne, čak i niže nego u Srbiji, posebno ukoliko putujete iz Beograda.

Ono što, takođe, pravi razliku u cenama jeste da li kupujete u malim radnjama ili u većim marketima.

U svakom mestu je poželjno raspitati se gde se lokalno stanovništvo snabdeva, jer su tu cene uglavnom najpovoljnije.

Cene istih proizvoda širom Grčke su šarenolike i raspon može da bude zaista veliki, zbog čega je poželjno biti upućen u okvirne cene osnovnih namirnica, kako ne biste dali mnogo više novca za neki proizvod.

foto: Shutterstock

Kako se okvrino kreću cene u Grčkoj?

Uporedili smo cene iz nekoliko mesta u Grčkoj i izvukli raspone u kojima se različiti proizvodi najčešče pronalaze.

U marketima se jaja najčešće kreću između 0,33 i 0,64 evra po komadu, odnosno od 38 do 75 dinara.

Međutim, veliki broj mesta u Grčkoj ima lokalne pijace, koje su najčešće aktivne jednom nedeljno i gde cene mogu biti značajno niže.

Pa je tako jaje po komadu na pijacama moguće pronaći i za 0,23 evra ili za oko 27 dinara.

Beli hleb u Grčkoj najčešće se kreće između 0,89 i 1,80 evra, odnosno između 104 i 210 dinara, dok se upakovani beli tost hleb kreće između 1,23 i 3,14 evra ili u našoj valuti između 144 i 367 dinara.

foto: Shutterstock

Litar mleka u Grčkoj najčešće košta od 1,05 do 2,84 evra. U dinarima taj raspone se kreće od 123 do 332.

Što se tiče brašna, kilogram pšeničnog košta od 0,79 do 2,28 evra, odnosno od 92 do 267 dinara.

Litar ulja može se pronaći u rasponu od 1,75 do 3,08 evra, kada se to pretvori u dinare dobijamo raspon od 205 do 360 po litri.

Maslinovo ulje kreće se u proseku od 10 do 15 evra po litri, što bi u dinarima bilo između 1.170 i 1.755.

Ljubitelji kafe za 100 grama moraće da izdvoje između 1,95 i 2,5 evra, tačnije od 228 do 292 dinara. Za 250 grama kafe neophodno je platiti od 5,35 pa do 7,57 evra ili od 626 do 886 dinara.

Cene voće i povrća uglavnom nisu visoke, posebno ukoliko se ove namirnice nabavljaju na pijacama.

foto: Shutterstock

Breskve u proseku koštaju oko jedan evro ili 117 dinara, dok su nektarine od dva do 2,5 evra što je u proseku od 230 do 290 dinara.

Kajsije se, takođe, mogu pronaći po ceni od 2,5 pa do tri evra.

Lubenica može da se kupi po ceni od 0,60 evra pa naviše, tačnije od 70 dinara pa na gore po kilogramu.

Paradajz u proseku košta 1,5 evra ili oko 175 dinara.

Krompir i luk su najčešče po jedan evro ili oko 117 dinara. Dok je zelena paprika u proseku oko 2,10 evra ili 245 dinara, a crvena 3,30 evra, odnosno oko 385 dinara.

biznis.kurir.rs/Danas