PEŠČANA PLAŽA NA 40 MINUTA OD BEOGRADA Ležaljke se ne plaćaju, a evo koje su cene hrane i pića: Ulaz samo 50 dinara

Svi koji su iz Novog Sada, ali i oni koji nisu, sigurno su čuli za "Štrand" - najpopularniju plažu tokom letnjih dana u Srbiji.

To je peščana plaža na Dunavu koja se prostire na oko 700 metara dužine, a osećaj je kao da ste na moru.

Kako doći do plaže "Štrand" ako ste iz Beograda?

Postoji nekoliko načina kako da dođete do plaže. Ako ste iz Beograda, najbrži i najlakši način jeste da vozom "Soko" za 36 minuta stignete do Novog Sada. Kada izađete sa Železničke stanice u blizini se nalazi autobusko stajalište gde staju gradski prevozi. Više autobusa vozi do "Štranda", a to su brojevi 8, 4, ili broj 1. Kartu možete da kupite kod vozača, a košta 100 dinara.

Neki autobusi voze direktno do okretnice gde je ulaz na Štrand udaljen 200 metara, a neki vode do stanice "Narodnog Fronta - Fruškogorska", odakle vam treba 600 metara do ulaza na Štrand.

Do Novog Sada možete doći naravno i automobilom ili autobusom. Put traje oko sat i 15 minuta. Od Železničke stanice vam je potrebno još oko 15 minuta kolima do "Štranda", a u blizini ima dosta parking mesta.

foto: Stefan Jokić

Koliko košta ulaz na Štrand?

Ulaz na plažu košta svega 50 dinara. Kartu kupujete na licu mesta, a uvek su otvorena dva šaltera. Na plažu ne možete da unesete svoje piće. Kada uđete na plažu, dostupni su vam kafići, igrališta, tereni za odbojku na pesku i tenis, kao i kiosci sa sladoledima i brzom hranom.

Da li koštaju ležaljke na Štrandu?

Na "Štrandu" ima nekoliko "beach barova" koji imaju i svoje ležaljke. U jednom baru, ležaljke se ne plaćaju, čak uslov nije ni da popijete piće da biste uživali na ležaljkama. Bez obzira na to, posetioci uglavnom naručuju piće, a cene su veoma pristupačne.

Cene na Štrandu

U nekim barovima na ovoj peščanoj plaži možete da naručite i hranu, a ovo su otprilike cene. Veliko točeno pivo je 280 dinara, pljeskavica 300 dinara, punjena pljeskavica 350, cela pica je oko 900 dinara, čaša vina 350 dinara, krofna 200 dinara, mekika 200 dinara, index sendvič 350, kafa 175, espreso takođe, ceđena pomorandža 345, limunada 235, sok 250, 180 dinara voda u flašici 0,33.

(Kurir.rs/Mondo)

