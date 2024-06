KO OTKAŽE UPLAĆENO PUTOVANJE MORA DA IMA DEBELO OPRAVDANJE: Naknada troškova biće paprena ako probijete ovaj rok - zaštitite se

Spremali ste se za odmor mesecima ranije, aranžman ste već odavno rezervisali i uplatili, ali dogodilo se nešto neplanirano i niste u prilici da odete na planirani put. Istraživali smo da li vam turistička agencija u tom slučaju vraća novac i koliki iznos.

Iako niko ne uplaćuje putovanje sa namerom da ga otkaže, nepredviđene okolnosti mogu da se dogode. Prema standardima putovanja koje propisuje Nacionalna asocijacija turističkih agencija – YUTA, putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti organizatora na način kako je i zaključen ugovor.

- Datum pismenog otkaza ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako programom nije drugačije određeno - navedeno je na sajtu ove organizacije.

foto: Shutterstock

Takođe, navodi se da i ukoliko putnik blagovremeno otkaže putovanje organizator ima pravo naknade učinjenih administrativnih troškova.

U slučaju da je putnik potpuno ili delimično odustao od ugovora o organizovanju putovanja pre početka, kao i za vreme trajanja turističkog putovanja, zbog okolnosti koje nije mogao izbeći ili otkloniti i koje bi da su postojale u vreme zaključenja ugovora predstavljale opravdan razlog da ne zaključi ugovor, organizator ima pravo na naknadu stvarnih troškova, smatraju iz YUTA-e.

Kao opravdane razloge putnika za odustanak od ugovora navode: 1) iznenadna bolest putnika, kao i teška bolest njegovog krvnog srodnika u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika i usvojioca; 2) smrt putnikovog krvnog srodnika u prvoj liniji, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, bračnog druga ili tazbinskog srodnika zaključno sa drugim stepenom, usvojenika ili usvojioca; 3) elementarne nepogode u državi polazišta ili odredišta; 4) zvanično proglašeno vanredno stanje u državi polazišta ili odredišta; 5) vanredna situacija u državi polazišta ili odredišta; u ovom slučaju, organizator je dužan da na zahtev putnika pruži obrazloženje iznosa naknade.

foto: Shutterstock

Iz jedne turističke agencije kažu da ukoliko putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), organizator ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova.

U ostalim slučajevima na sledeći način se obračunava naknada koju plaćaju putnici:

- Deset odsto ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja, 20 odsto ako se otkaže od 29 do 20 dana pre početka putovanja, 40 odsto ako se otkaže od 19 do 15 dana pre početka putovanja, 80 odsto ako se otkaže od 14 do deset dana pre početka putovanja, 90 odsto ako se otkaže od devet do šest dana pre početka putovanja, i 100 odsto ako se otkaže od pet do nula dana pre početka putovanja ili u toku putovanja - navode iz ove agencije.

foto: Shutterstock

Upravo zbog velikog broja nepredviđenih okolnosti putnici se sve češće odlučuju i za osiguranje od otkaza putovanja, čija cena zna da ide i do deset odsto vrednosti ukupnog aranžmana. Ova osiguranja, u zavisnosti od polise, pokrivaju između 1.000 i 3.000 evra po putniku, odnosno do oko 5.000 evra ako je u pitanju porodična polisa.

Valja napomenuti da se ova polisa sastoji od dve – polise osiguranja od otkaza putovanja koja je aktivna do dana započinjanja puta, a kada započne putovanje aktivira se polisa putnog zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu.

BiznisKurir/Biznis.rs