OBARAJU CENE PRASIĆA NA STOČNIM PIJACAMA: Klaničari ih prodavali po nižoj ceni, a evo za koliko možete da pazarite jagnjiće

Poslednje nedelje maja došlo je do rasta otkupne cene tovne junadi težine do 480 kilograma u klanicama na području južnobanatskog regiona, tako da je dominantna cena iznosila 340 dinara po kilogramu, prenosi STIPS.

Pad otkupne cene tovne junadi u istoj kategoriji zabeležen je u klanicama na području šumadijskog regiona, a dominirao je isti iznos od 340 dinara.

Niža je bila otkupna cena tovnih bikova simentalske rase, težine iznad 500 kilograma, u klanicama na području podrinjskog regiona. Dominirao je iznos od 350 dinara za kilogram.

foto: printscreen Facebook

Prasići do 550 dinara

Klaničari sa područja južnobačkog regiona po nižim cenama su otkupljivali prasad težine od 16 do 25 kilograma i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Za otkupljenu prasad odgajivači su najčešće dobijali 550 dinara, a za tovne svinje 240 po kilogramu.

Klaničari sa područja podrinjskog regiona protekle sedmice su oborili otkupne cene prasadi težine od 16 do 25 kilograma na dominantnih 500 dinara po kilogramu i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 240 dinara. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta cene tovnih svinja težine od 80 do 120 kilograma, iznad 120 kilograma i krmača za klanje.

foto: Shutterstock

Jagnjad 500 dinara

Na stočnoj pijaci u Čačku pala je cena jagnjadi u odnosu na prethodni period, tako što je dominirao iznos od 450 dinara. Dominantna otkupna cena jagnjadi iznosila je 500 dinara u klanicama na području braničevskog regiona tokom poslednje nedelje maja. Za otkupljenu šilježad klaničari su najčešće plaćali 230 dinara po kilogramu, a za ovce 220.

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupne cene dviski, jer je protekle sedmice dominirao iznos od 210 dinara. Obim ponude i tražnje bili su prosečni. U klanicama na području podrinjskog regiona došlo je do pada otkupne cene jagnjadi na dominantnih 510 dinara i ovaca na dominantnih 240 po kilogramu.

BiznisKurir/Agroklub