SRBIMA OVA DESTINACIJA SVE DRAŽA ZA LETOVANJE: U predsezoni vas čeka obilje hrane za manje od 10 € - već masovno zakazali aranžman

Pre nego što je zvanično počela letnja sezona, niske cene u Hurgadi privlače pažnju turista iz celog sveta. Ovogodišnje ponude smeštaja, hrane i usluga već su predmet rasprave mnogih putnika koji planiraju svoje putovanje u ovaj raj na obali Crvenog mora.

Hoteli i odmarališta već sada spremno dočekuju goste, a mnogi turisti i iz Srbije našli su se na njihovim peščanim plažama i prenose informacije o cenama u kafićima i restoranima iz prve ruke.

Nadomak jedne popularne plaže nalazi se kafić sa istaknutim cenama svoje bogate ponude, gde espresso možete da popijete za 135 dinara, dok su ledena kafa i kapućino 180, a cena neskafe zavisi od toga da li je pijete sa mlekom ili bez, što iznosi oko 150, odnosno 170 dinara.

foto: Shutterstock

Cene popularnih piva, koje Srbi najviše vole da konzumiraju, kreću se od 280, preko 320, pa sve do 360 dinara.

Osveženje ceđenim sokovima koštaće vas 250 dinara, dok za neku opušteniju varijantu uz koktele možete da se počastite najmanje za 400, a najviše za 500 dinara, u zavisnosti od toga koji napitak ste odabrali.

S druge strane, tu je i hrana, koja je neizostavan deo gde god da se nalazite. Ukoliko odlučite da sednete u restoran i naručite pastu, ona će vas stajati od 545 za karbonaru, pa sve do 800 dinara, ako ste izabrali onu sa morskim plodovima.

Cene pice su raznolike, otuda iznos od 480 dinara, preko 660, pa sve do 885 dinara po porciji.

foto: Shutterstock

Za ljubitelje ribe prikazan je raznolik jelovnik, u kom se nalaze njeni fileti za 820 dinara, što je i najjeftinije u ponudi, zatim pečena riba po ceni od 930 dinara, a grilovana tuna i kalamari su 1.200, dok je mešavina morskih plodova najskuplja na ovom meniju i iznosi 1.400 dinara.

Salate su nešto povoljnije i one koštaju od 250 dinara do najskuplje od 600. Specijaliteti od piletine se u ovom restoranu nadomak mora kreću od 930 do 1.340 dinara.

Naravno, bez bifteka nema ni jakog ručka, te su se našli i goveđi odresci od 1.180, preko 1.480, pa do najvišeg iznosa od 1.770, za čuveni Tomahawk odrezak.

foto: Shutterstock

Strana sa poslasticama prepuna je raznoraznih ukusa, ali i šarenolikih cena, gde ćete za kuglu ledenog užitka dati 160 dinara, za komad čokoladnog kolača 430, dok je, takozvani, bakin kolač 400 dinara.

Isto tako, nakon obimnog obroka možete da se zasladite i voćnom salatom, po nešto nižoj ceni od 340 dinara.

Budući da su Srbi već počeli da pakuju kofere za različite destinacije, mnogima će svanuti kad vide da ih ovde čeka obilje po veoma pristupačnim cenama.

