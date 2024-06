NARUČILI HLEB UMOČEN U JAJA I TO IM NAPLATILI KAO VRHUNSKI SPECIJALITET: Posle doručka u ovom restoranu ostali bez prebijene pare!

Danas je na Instagramu osvanula objava koja je mnoge korisnike ove društvene mreže ostavila u neverici. Naime, cene prženica šokirale su goste koji su boravili u jednom restoranu u Bajinoj Bašti. Kada je stigao račun ostali su zatečeni.

Oni su opisali situaciju u kojoj su se zatekli. Bili su oduševljeni restoranom, ali kako piše u objavi, ovaj restoran od sada samo preporučuju za piće.

- Bili smo na svadbi u Bajinoj Bašti. Sedamo jutro posle na doručak, na, takozvanu, "popravku". Za porciju prženica 1.240 dinara? To mora da je neko ludilo mozga, fantazija, mislim se ja, a ništa mi se drugo ne jede. Nas šestoro od dvanaestoro je naručilo punjene prženice - započinje posetilac.

Kako ističe dalje, stižu dugoočekivane prženice, koje deluju premasno, sa parčetom pršute, uz malo paradajza.

Pojela sam jednu, i sav paradajz. Restoran je prelep, na Drini, ne zna se da li su lepše boja reke ili zvuk vode. Kad se sve sabere, praštamo neopravdano skupe prženice i ostaje anegdota. Preporučujem restoran, ali za svratiti na piće - zaključila je ona.

Da li vlasnik ima pravo da odredi ovu cenu prženica?

Treba da znate i da vlasnik na to ima pravo. Preciznije, može da odredi cenu i 1.000 dinara za kriglu piva, ili čaj, ili porciju hleba u ovom slučaju, ukoliko za to postoji interes, odnosno isplativost i potražnja.

- Prema Zakonu imaju pravo da formiraju cenu prema sopstvenom nahođenju - navodi sagovornik koji je pri resornom ministarstvu. To nije nepoznanica, jer kafedžije alkoholne napitke, sokove i vodu prodaju od pet do deset puta, odnosno 500 do 1.000 odsto većoj ceni od nabavne, i tako sebi prave profit. Država se, uglavnom, ne meša da ne bi narušila slobodu tržišta i slobodno formiranje cena. Ali, ukoliko bi bila reč o osnovnim namirnicama, na primer, ili ako bi skok cena bio drastičan, može iste da ograniči pod određenim uslovima.

Svaki potrošač, s druge strane, ima pravo izbora, može da uđe u kafić, pogleda cenovnik i sam odluči da li mu je prihvatljivo tu da sedne i popije piće.

