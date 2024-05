'NUDE ŠUPE I RUPE, A CENE KAO U MONAKU': Smeštaj u Grčkoj poskupeo više nego duplo, Srbi u neviđenoj panici zbog letovanja!

„First minute“ aranžmani uveliko su plaćeni, koferi se polako pakuju za odlazak na more krajem maja, ili početkom juna, a za onog ko nije svoje letovanje platio u ranijim mesecima, tu su brojne ponude sa popustima.

I ove godine, standardno, Grčka je najaktuelnija, iako se na mapi naših građana pojavila nova destinacija Kipar, koja za nešto manju razliku nudi, takođe, lepo iskustvo.

Međutim, i u Grčkoj je došlo do promena cena. Kako hrane, pića, ležaljki, tako i cene smeštaja ukoliko se ide u privatnoj režiji. Tim povodom se na poznatoj Fejsbuk grupi „Grčka info“ oglasio jedan član, očito razočaran visinom novih cena, konkretno na Tasosu.

- Gledam cene na Tasosu, pa to kao da je Monako - napisao je on, aludirajući na to da su cene na ovom ostrvu skoro kao u jednoj od najskupljih država na svetu.

Kolika je razlika u cenama u odnosu na prethodnih par godina, svedoči i komentar drugog člana ove Fejsbuk grupe.

On je istakao da je 2022. godine bio na Tasosu, i da je tada za osam noćenja sa doručkom platio 700 evra, dok je sada, potpuno isti smeštaj poskupeo na skoro neverovatnih 2.200 evra.

Razlika je više nego duplirana, a kada se na to dodaju pojačane cene običnog girosa, konzerve soka, ili pića na plaži, to znači da će planirani budžet za onog ko letuje ove godine na obali Egejskog mora morati da bude drastično uvećan.

Po brojnim komentarima ispod prvobitne objave, čini se da to nije situacija samo na Tasosu, nego da je i u ostatku Grčke razlika u cenama očigledna.

- Ove godine su vlasnici apartmana preterali. Kakve šupe i rupe izdaju kao da će u njima boraviti stoka, a ne ljudi. Slažem se da je to samo desetak dana, preživeće svako, ali… Ovaj standard drveni i limeni kreveti kao u bolnici sa sve čajnom kuhinjom u 15 kvadrata i dodatni ležaj onaj poljski na rasklapanje. Ako vec naplaćuju mnogo, neka to bude dostojno čoveka i porodice - dodala je još jedna komentatorka.

Proverom najpoznatijeg sajta za rezervaciju smeštaja, uverili smo se da polovinom jula meseca, konkretno na Tasosu, ne postoji noćenje za dve osobe sa detetom starijim od deset godina, po ceni ispod 9.000 dinara, ili nekih 80-ak evra.

Hoteli su, uobičajeno skuplji, ali i prosečni grčki apartmani drže visoku cenu, pa je tako za jednu tipsku vilu (doduše sa skromnim bazenom) u sklopu, neophodno za jedno noćenje izdvojiti čak od 15.000 do 20.000 dinara.

Sve je skuplje – smeštaj, avio-karte, osnovne potrepštine

Takođe, prema rečima Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA), evidentno je da su cene otišle na gore, da je inflacija u prethodnom periodu uradila svoje, kao i da su Grci rešili da ove godine zarade više nego prethodnih.

- Logično je da su usled svih globalnih dešavanja cene morale da odu na gore. Kao i svim sektorima, cene aranžmana su više, pa je tako omiljena srpska destinacija, Grčka, skuplja od pet do 15 odsto, kada je apartmanski smeštaj u pitanju, dok je hotelski skuplji od pet do 20 odsto. Poskupele su i avio-karte, kao i avio-gorivo, prevoz generalno, pa su to sve faktori koji utiču na krajnje formiranje cene. U ovogodišnjem slučaju nešto skupljih aranžmana – objasnio je Seničić ranije za Bizportal.

Grčka vlada krivac?

Početkom 2024. godine, domaći mediji su preneli informaciju da je grčka vlada od 1. januara primenila novu ekološku taksu, koja će se plaćati umesto boravišne takse, aktulene od 2018. godine.

To znači da će se ona naplaćivati od početka ove sezone, u svim objektima za smeštaj turista na teritoriji cele Grčke, u zavisnosnosti od kategorizacije smeštajnog objekta - na licu mesta.

U periodu od marta do oktobra studiji i apartmani, kao i hoteli do dve zvezdice plaćaće se 1,5 evro po osobi za jednu noć, hoteli sa tri zvezdice tri evra po osobi za noć, hoteli sa četiri zvezdice sedam evra po osobi za noć, dok će hoteli sa pet zvezdica koštati 10 evra po osobi za noć.

Upoređujući sa cenom boravišne takse, nova, ekološka je skoro duplo veća, a grčka vlada je ranije navela da povećava turističke takse kako bi sredstva usmerila u fond za sanaciju štete koje izazivaju klimatske promene.

BiznisKurir/BIZPortal