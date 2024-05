KO PLANIRA ODLAZAK NA ODMOR AVIONOM NEKA DOBRO IZMERI PRTLJAG: Cene zavise od kompanije, a za prekoračenje naplaćuju PAPRENO

Planiranje letovanja često sa sobom nosi dilemu – da li putovati kolima ili avionom? Iako je avion brži, a putovanje uglavnom komotnije, vazdušni saobraćaj sa sobom nosi i jednu manu – težina prtljaga je ograničena, što ume da napravi problem prilikom pakovanja.

Istraživali smo koliki prtljag smete da ponesete u avion i šta se dešava ukoliko prekoračite dozvoljenu težinu.

Putovanje avionom zahteva poštovanje određenih pravila, a jedno od najvažnijih je ograničenje težine prtljaga. Svaka avio-kompanija ima svoje specifične propise, ali se dozvoljena težina, uglavnom, kreće od 20 do 23 kilograma za kofere koje predajete prilikom prijave za let i oko sedam do 10 kilograma za ručni prtljag.

foto: EPA/ Michael Reynolds

Ukoliko premašite dozvoljenu težinu, možete se suočiti sa dodatnim troškovima. Ove naknade variraju od kompanije do kompanije i iznosi mogu biti značajni, posebno ukoliko putujete na udaljene destinacije.

Takođe, prtljag koji niste najavili/kupili tokom onlajn čekiranja ili kupujući avio kartu kod agenta možete dokupiti i na aerodromu. Cene se razlikuju u zavisnosti od vremena kupovine i mogu biti niže ako kupujete unapred, a nešto više ako to radite na aerodromu, u poslednjem trenutku.

foto: Profimedia

- Ukoliko putovanje uključuje presedanje na let koji obavlja još neka avio-kompanija pored Air Serbia ili se radi o kod-šer letu, rezervacija dodatnog prtljaga moguća je samo na aerodromu. Naknade za dodatni prtljag biće primenjene posebno za odlazno, a posebno za putovanje u povratku. Naknade za višak prtljaga se sabiraju ukoliko postoje različite vrste dodatnog prtljaga (broj komada, težina i zbir dimenzija pojedinačnih komada prtljaga) - stoji na sajtu avio komanije Air Serbia.

Za karte kupljene nakon 1. aprila kod ove avio-komanije važi novi cenovnik i on za standardni prtljag unutar Evrope podrazumeva cenu od 40 evra ukoliko je kupljen više od sedam dana pred let, 50 evra ako je kupljen prilikom online check-ina ili manje od sedam dana pred let, i cenu od 65 evra za kupovinu na aerodromu četiri sata pred poletanje. Za XL prtljag (od 32 kilograma) cene su prema ovim kriterijumima od 65 do 110 evra.

foto: Profimedia

Međutim, svako prekoračenje težine ili dimenzije kofera naplaćuje se dodatno po 50 evra. Cene su više ukoliko se radi o putovanju do Rusije, SAD ili Bliskog istoka.

Kada su u pitanju niskotarifne (low-cost) kompanije, kod njih važe i nešto drugačija pravila. Uz kartu imate besplatan prtljag od osam kilograma (dimenzija 40 x 30 x 20 cm) koji mora stati ispod sedišta, a sve ostalo se doplaćuje.

Naknada za prtljag do 10 kilograma u zavisnosti od leta van sezone (Uskrs, Božić i letnja sezona) iznosi od 8,5 do 56,5 evra, dok je u sezoni cena nešto viša i iznosi od 14 do 65 evra.

Prtljag do 20 kilograma iznosi 13 evra van sezone, odnosno 20,5 evra u sezoni i te cene rastu u zavisnosti od udaljenosti lokacije. Kada je u pitanju najveći kofer od 32 kilograma za njega se plaća od 25,5 evra van sezone i od 37 evra u sezoni, pa naviše.

foto: Shutterstock

Ukoliko prtljag dokupljujete na aerodromu njegova cena je od 60 evra za mali do 120 evra za veliki kofer. No, ukoliko ste pogrešno procenili težinu svog kofera dok ste se pakovali – za svaki kilogram preko dozvoljenog platićete po 13 evra.

Kada je u pitanju avio-kompanija Lufthansa, količina prtljaga uključena u cenu karte zavisi od klase putovanja.

- Troškovi dodatnog prtljaga Lufthansa Airlines se obračunavaju po komadu prtljaga, a ne po kilogramu viška težine. Troškovi dodatnog prtljaga na letovima zavise od klase putovanja i trajanja leta i odredišta, pri čemu cene za domaće letove počinju od 15 evra, a međunarodne takse do 90 evra. Biće vam naplaćene paušalne naknade za vaš Lufthansa dodatni prtljag, uključujući bilo koju sportsku opremu koja prelazi dozvoljeni besplatni prtljag - objašnjeno je na sajtu ove avio-kompanije.

kurir.rs/biznis.rs