TURISTI POTPUNO POBESNELI ZBOG CENA U GRČKOJ: Samo za krevet traže SUMANUTE cifre, mnogi već odustali od letovanja zbog toga!

Cene smeštaja dosežu do svemira. Ovo je opšti utisak građana koji su u procesu traženja odgovarajućeg aranžmana za letovanje u Grčkoj. Ove godine primetno je poskupljenje na svakom koraku u omiljenoj zemlji srpskih turista.

Razlike su tolike, da čak boravak na pojedinim destinacijama manje košta sa sve avionskim kartama, pa nije neobično da se od planiranog putovanja odustaje, i traži se mesto više na nekoj drugoj morskoj lokaciji, ne bi li se koji evro uštedeo.

Planiranje letnjeg odmora već neko vreme zadaje glavobolje. Treba mudro rasporediti ušteđeni novac, a pitanje je da li ga ima dovoljno u novčaniku da bi se turisti zaista i odmorili.

foto: Shutterstock

Džep je sve plići da bi se namirili svi zahtevi, koje su od ove sezone nametnuli omiljeni Grci. A veliko je pitanje hoće li i nadalje ostati toliko voljeni među Srbima, uzimajući u obzir sve (ne)pogodnosti.

Apartmani koji koštaju kao polupansionski boravak u hotelu na plaži, podrumi koji se turistima izdaju za bezobrazno visoke cifre... Opravdano se građani pitaju ima li smisla davati toliki novac iz "odanosti" jer je Grčka odavno broj jedan destinacija. A počiva upravo na - aprtmanima. Vlasnici su u odnosu na lane podigli cene za 30 odsto.

- Ove godine odgovara nam da letujemo u nekom od mesta u okviru Solunske regije. Nismo se rasplinjavali tražeći lokacije, ali ono što ima u ponudi, mnogo je skupo. Zabrinuo sam se da ćemo ovog leta, ipak, preskočiti odlazak na more, kada sam počeo da pretražujem smeštaj. Ono što se nudi, naspram toga koliko košta, stvarno je bezobrazluk. Apartmani su ispod proseka za velike pare - požalio nam se Miloš V.

foto: Printscreen Facebook

Turska povoljnija alternativa

Uprkos svemu, i ove godine najveće je interesovanje za Grčku.

- Očekuje da na letovanje ode više od milion srpskih turista. Našim putnicima je veoma zanimljiva i Turska, kao porodična destinacija sa veoma dobrim odnosom cene i kvaliteta. Veliki broj ljudi tradicionalno ide u Crnu Goru, zatim Egipat i Tunis, a veliki je broj čarter letova za Italiju i Španiju, gde, takođe, na letovanje ide značajan broj ljudi - rekao je Seničić.

Prema rečima našeg sagovornika, nakon višednevnog istraživanja, slučajno je čuo za novootvoreni hotel nedaleko od Haniotija. Polupansion platiće povoljnije nego što bi njegovu porodicu koštalo samo spavanje.

foto: Shutterstock

Oni građani koji bi hteli da letuju kasnije u sezoni, četvoro očiju treba da otvore i mudro da biraju. Sudeći po iskustvu onih koji su već u toku sa cenama, podeblji "štek" treba pripremiti samo za prenoćišta.

Primera radi, pojedine agencije nude u jeku sezone desetodnevni aranžman, kojim se obezbeđuje prevoz i spavanje, za vrtoglavih 1.100 evra - za dvoje! Da je ponuda raznolika svedoči još jedan primer "nepristupačnosti" za većinu građana, a za druge "neadekvatnosti" - apartman u suterenu za čak 1.300 evra.

I to je samo u mestima bliže Srbiji. Što se dublje zađe u Grčku, to su cifre sve vrtoglavije. Pa tako soba na Tasosu košta 850 evra po osobi. Imajući u vidu da je hotelskih smeštaja malo i da su mahom popunjeni.

foto: Shutterstock

I boravišne takse su od početka ove godine porasle, negde za 50 odsto. Najjeftinije i dalje ostaje taksa za boravak u apartmanima, koja je do sada bila 50 centi po danu, po jednoj smeštajnoj jedinici. Tako će za deset dana letovanja, turisti plaćati oko 15 evra više na cenu smeštaja.

Hotelske usluge će, takođe, poskupeti za onoliko koliko je taksa - najavio je nedavno direktor JUTA Aleksandar Seničić.

- Od hotela sa dve zvezdice gde je to tri evra, pa do hotela sa pet zvezdica gde je to deset. Za deset dana, taj trošak će biti od nekih 30 do 100 evra u zavisnosti od hotela - kaže on.

foto: Shutterstock

Zarada na ležaljkama

Od ove letnje sezone još jedna novina dočekaće turiste. Vlada Grčke odlučila je da stane na put prenatrpanim plažama sa mnogo ležaljki i ugostiteljskih objekata. Na najvećem broju plaža, polovina njene površine mora biti dostupna svima, dok u drugoj polovini mogu biti ležaljke i suncobrani koji pripadaju kafićima. Nova praksa potencijalno bi mogla da uveća i dosadašnje cene ležaljki, s obzirom na to da će ih biti manje.

Veliki problem u letovalištima širom Grčke jeste i parking. Način na koji se Grci obračunavaju sa nepropisnim ostavljanjem vozila, ne zaobilazi ni turiste. Kazneni namet, koji nije mali, može samo da upropasti odmor. Kako nam je ispričao Seničić, saobraćajni policajci odavno imaju legitimno pravo da oduzmu tablice i nema naznake da se propisi ublaže.

foto: Shutterstock

- Osim privremenog oduzimanja registarskih tablica, za ektremne saobraćajne prekršaje, oduzimaju se i vozačke dozvole. Dogovor sa nadležnima u Grčkoj je da se tablice odmah vrate vlasniku vozila, uz dokaz o plaćenoj kazni. U slučajevima ozbiljnijih prekršaja ne možemo ništa, jer zakon važi i za građane Grčke i za strance, a oni ne žele da menjaju propise bez obzira ko je pogrešio - zaključuje Seničić

Trenutna kazna za nepropisno parkiranje u Grčkoj iznosi 40 do 80 evra.

kurir.rs/novosti.rs