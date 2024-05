SIR PRELAZI 1.000 RSD ALI U BEOGRADU NIJE NAJSKUPLJI: Trgovci zakidaju kupce i na akcijama - Ima li sniženje uticaj na cene hrane?

Inflacija u Srbiji je u martu pala na pet odsto, odnosno toliko su cene proizvoda i usluga lične potrošnje porasle za godinu dana, ali građani se žale da su poskupljenja sa kojima se svakodnevno suočavaju i dalje visoka za njihove kućne budžete.

Potrošači uglavnom pazare na sniženjima, ali sada su, kako su primetili, poskupele i akcije. Čitalac jednog domaćeg medija kaže da je u jednom poznatom trgovinskom lancu pola kilograma mlevene ćuretine donedavno na popustu uz korišćenje aplikacije bilo 499 dinara, a sada je 539, dok je redovna cena otišla na 600 dinara. Kako dodaje i cortado kapsule za espreso su na akciji nudili za 600, a sada su 739 dinara, dok su na redovnoj ceni 980.

Podsetimo, od 1. maja važe i novi iznosi akciza usklađeni sa potrošačkim cenama u 2023. godini za kafu, alkoholna pića, cigarete i gorivo, što stvara uslove za poskupljenje ovih proizvoda.

Na alkoholna pića, akciza je 26,89 i 30,72 dinara po litru, za kafu od 108,06 dinara po kilogramu do 405,24 dinara po kilogramu, dok je za tečnosti za punjenje elektronskih cigareta do kraja ove godine akciza 10,46 dinara po mililitru, a od 1. januara 2025. godine 11,62 dinara po mililitru.

Nova akciza za bezolovni benzin viša je za 5,70 dinara uključujući i PDV, na dizel je veća za 5,86 dinara, a na TNG za 4,45 dinara.

Pomoćnik direktora Sektora za strateške analize PKS Bojan Stanić kaže da građani u Srbiji osećaju poskupljenja zbog inflacije. Međutim, kako dodaje, prosečan porast cena hrane je tri odsto i ispod je nivoa ukupne inflacija koja je pet procenata.

- Meso je sada malo poskupelo, ali to je sezonski efekat, pre svega zbog praznika - kaže Stanić.

- Inflacija u Srbiji usporava i očekuje se da će biti u granicama cilja u drugoj polovini godine, odnosno od 1,5 do četiri odsto. Osim toga, kupovna moć građana se povećava, jer realna zarada raste više nego inflacija.

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO, saopštava da su svetske cene hrane u aprilu porasle drugi mesec zaredom. Kako navode, zabeležen je blagi međumesečni rast cena mesa, biljnih ulja i žitarica koji je više nego nadoknadio pad cena mlečnih proizvoda i šećera.

Sve što se dešava na svetskom tržištu utiče i na naše, ali prema Stanićevima rečima, nema razloga za zabrinutost. FAO indeks je, kako navodi, sada na niskom nivou u odnosu na to kakav je bio u martu 2022. u vreme najvećeg šoka koji je usledio kada je počeo sukob u Ukrajini.

- Poređenja radi, tada je FAO indeks bio 160 poena, pa je padao i spustio se na 117, a u aprilu je porastao na 119,1 - navodi Stanić.

- Postoje različita kolebanja osnovnih prehrambenih proizvoda, ali indeks je na niskom nivou.

Došlo je do upoređivanja aktuelne cene mesa sa onima koje su važile do 9. februara prošle godine kada su cene svinjetine i piletine bile ograničene uredbom Vlade Srbije. U odnosu na 'zamrznuti' nivo, ova namirnica je poskupela od 30 do 150 dinara u zavisnosti od vrste mesa, dok se na akciji može naći i po nižim cenama u poređenju sa onima koje su važile lane u režimu ograničenja.

Svinjski but bio 'zamrznut' na 750,20 dinara po kilogramu, a sada je njegova redovna cena od 799,99 do 899,99, dok na akciji košta 569,99 dinara. Svinjska plećka bez kostiju je lane početkom februara bila 738 dinara, a danas se prodaje od 769,99 do 839,99, a na akcijskom sniženju je 689 dinara.

Krmenadla sa kostima sada košta od 659,99 do 699,99 dinara, dok se na akciji pazari za 569,99 dinara, a lane je bila ograničena na 659,45 dinara. Cena celog pileta bila je 'zamrznuta' na 319, a danas se kreće od 290 do 400 dinara.

Orasi najskuplji u Smederevu

Veliki je raspon cena osnovnih namirnica u gradovima širom Srbije, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku koji se odnose na treću nedelju aprila ove godine. Tako, na primer, kilogram pasulja u Novom Pazaru košta od 400 do 700 dinara, dok se u Beogradu ova namirnica kreće od 280 do 500 dinara.

Očišćeni orasi su najskuplji u Smederevu i kreću se od 1.100 do 1.720 dinara, dok se u Vranju prodaju od 800 do 950, a u Novom Pazaru od 800 do 1.200 dinara. Domaći sir se u Kraljevu pazari od 449 do 870 dinara, u Beogradu od 450 do 712, a u Kragujevcu košta od 600 do 1.100 dinara.

