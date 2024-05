U ISTO VREME I RADITE I ODMARATE, A DNEVNICA IDE I DO 6.000 RSD: Za ovaj posao u Srbiji retko ko je čuo, a ZARADA je odlična!

U poslednje vreme sve je više poslova koji nude pasivnu zaradu, a mogu da zadovolje potrebe mnogih. Kako postoje obični kupci koji posećuju prodavnice, tako postoje i oni tajni, ali razlikuje ih to što je tajna kupovina njihov honorarni posao, koji je obučen to da radi i za šta će biti adekvatno plaćen.

Ovo zanimanje, jedan je od najatraktivnijih honorarnih poslova na svetu.

Osnivač i direktor jedne kompanije koja angažuje tajne kupce objašnjava da takav kupac nije nikakav špijun, nego samo ima zadatak da utvrdi stvarno stanje stvari u prodavnici i svoje iskustvo pismeno prenese onima koji su ga angažovali.

Izveštaji koji sačine tajni kupci na osnovu unapred planirane i pripremljene posete pomažu kasnije kompanijama u otkrivanju određenih problema i manjkavosti u procesu rada.

Najviše se proveravaju izlog i ljubaznost prodavca

U Srbiji tajne kupce najčešće angažuju vlasnici različitih trgovinskih objekata kako bi dobili informacije o stanju u svojim prodavnicama.

Od zahteva klijenta i vrste njegovog istraživanja zavisi i ko će biti angažovan za određeni posao, a njihov zadatak je, uglavnom, da obrate pažnju na izgled objekta, prilaz njemu, kako je postavljen izlog, ljubaznost osoblja i čistoću u radnji.

Nekada ništa ne kupe, samo posmatraju

Prednost ovog načina istraživanja u odnosu na klasično anketiranje potrošača je u tome što se dobija objektivnija slika.

Uslov da bi neko bio tajni kupac je prethodna onlajn obuka koju besplatno nudi jedna firma, kao i sticanje MSPA sertifikata.

- Kada me angažuju, dobijem scenario u kojem piše šta se tačno radi i na šta se obraća pažnja prilikom tajne kupovine. Nekada je to samo obilazak radnje bez kupovine, a nekada se i kupuje. Kada je uključena kupovina dobijem određenu sumu za nju i to što sam kupila posle ostaje meni - objašnjava devojka koja je zbog prirode posla želela da ostane anonimna.

Dnevnica za zahtevniji zadatak 6.000 dinara

Kako ističe, honorar je obično između 1.500 i 2.000 dinara za jednu standardnu posetu, a ako se radi o zahtevnijim zadacima cifra ide i do 6.000 dinara.

Nakon višegodišnjeg iskustva, potvrdila je da odlazi i u hotele kako bi obavila ovaj posao, a dodatna pogodnost je ta što može besplatno da koristi sve usluge i smeštaj koji taj objekat nudi.

- To je najlepši deo ovog posla, jer praktično i radite i odmarate u isto vreme - zaključuje ona, navodeći da nije do sada imala nikakva neprijatna iskustva sa tajnom kupovinom.

