PRVOMAJSKI URANAK NA PLAŽI: Srbi željni prolećnog sunčanja za 1. maj i Vaskrs, planule karte za čarter letove za Egipat

Ako je suditi po prodaji prazničnih turističkih aranžmana Srbi će ove godine prvomajski uranak provesti na plažama u Egiptu i u evrospkim metropolama. Svi čarter letovi za Egipat za 1. maj i Vaskrs već su planuli, dok za autobuske ture po Evropi još ima mesta.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) kaže da je prodaja turističkih aranžmana išla bolje nego prošle godine zbog većeg broja prazničnih dana.

foto: Kurir tv

- Spojeni su praznici, deca su na raspustu i to je razlog većeg interesovanja za praznična putovanja. Najtraženiji su bili aranžmani za evropske gradove i gradove u okruženju Mostar, Trebinje, Banjaluka, Sarajevo, Skoplje, Ohrid, kružne ture za Crnu Goru, Istanbul, Solun, Temišvar, Budmpeštu, Prag, Beč i veliki broj gradova u Severnoj Italiji od Venecije do Lido di Jesola. Ovi aranžmani sa autobuskim prevozom su koštali između 70 evra za dva do 230 evra za četiri noćenja u Istanbulu. Ti aranžmani su u dobroj meri prodati - ističe za Kurir Seničić.

NAJPRODAVANIJI ARANŽMANI Od 70 evra za dva do 230 evra za četiri noćenja (autobuski prevoz) Istanbul Solun Budimpešta Temišvar Prag Beč Severna Italija, Venecija i Lido di Jesolo Mostar, Trebinje, Banjaluka, Sarajevo Skoplje, Ohrid Kružne ture u Crnoj Gori Od 350 do 850 evra (avio prevoz) Istanbul Atina Prag Amsterdam Berlin Milano Bari Rim Barselona Malaga Valensija Lisabon

On ističe da je što se tiče avio aranžmana veliko interesovanje vladalo za čarter letove za Egipat koji su svi već rasprodati.

foto: Shutterstock

- U ovo doba u Egiptu može da se letuje, more je toplo i zato su svi čarter letovi, koji kreću u ovo doba godine, već rasprodati za praznike. Bilo je ponuda za Tunis, Kipar i Maltu. Kod avio aranžmana to su manje grupe od 20 do 25 ljudi i kao i ranijih godina naši građani avionom za praznike najviše putuju u evropske gradove, Istanbul, Atinu, Prag, Amsterdam, Berlin, Milano, Bari, Rim, Barselonu, Malagu, Valensiju i Lisabon. Praznični aranžmani sa avio prevozom su zavisno od destinacije, broja dana i hotela koštali od 350 do 850 evra - objašnjava Seničić.

DOMAĆI HOTELI RASPRODATI 85 ODSTO Dok će naši turisti za praznike ići na more i u evropske metroplole, u Srbiju će pohrliti turisti iz susednih zemalja koji takođe imaju spojene prvomajske i vasrkšnje praznike. - Hoteli u Srbiji su prepuni i već je rasprodato i rezervisano preko 85 odsto kapaciteta. Biće stranaca iz Evrope ali u manjem broju jer je njima Uskrs prošao. Ali biće puno stranaca iz orkuženja Makedonije, Crne Gore i Bosne - naglašava Seničić.

Ivanka Tasić, direktor agencije "Panacomp travel tourism and trade" koja dovodi strane turiste u Srbiju kaže da je posle par meseci zatišja poslednjih 10 dana poraslo interesovanje za posetu Srbiji.

- Imamo puno zahteva za dolazak u Srbiju iz Italije, Nemačke, SAD. U maju ćemo imati turiste iz velike Britanije, očekujemo potvrdu od jedne grupe iz Francuske. Ta nemačko-švajcarska grupa želi da vidi 32 manastira za 10 dana. Videće i Viminacijum, Feliks Romulijanu, imaće krstarenje Đerdapom i na kraju srpsko veče u Skadarliji sa nastupom folklora. Američka grupa koja stiže 1. maja ide na Via feratu na ulasku u Gornjačku klisuru, a zatim će provesti par dana u Vrnjačkoj banji - objašnjava Tasićeva.