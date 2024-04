TRAŽE ČAK 1.300 EVRA ZA APARTMAN U PODRUMU: Odnos cena i kvaliteta smeštaja u Grčkoj u raskoraku, POSKUPLJENJA sa svih strana

Omiljena letnja destinacija Srba nije ostala imuna na poskupljenja. Grčka je podigla namete gotovo na svakom koraku. Smeštaj, hrana, boravišne takse... Čak je i putarina viša nego lane. Zaboli glava samo kada počne pretraga apartmana, a od cena i s njima neusklađene ponude hvata vrtoglavica.

Pojedine agencije u jeku sezone, tokom jula i avgusta, nude desetodnevne aranžmane, kojim se obezbeđuju prevoz do odredišta i smeštaj, za čak 1.100 evra. Za taj novac letuju dvoje. Da je ponuda raznolika svedoči još jedan primer "nepristupačnosti" za većinu građana, a za druge "neadekvatnosti".

- Šokiran sam bio ponudom kada sam pretraživao apartmane u Grčkoj, za porodično letovanje u sopstvenoj režiji. Svakakvih cena ima i raznolikih smeštaja. Ali utisak mi je ostavio oglašeni apartman u suterenu, za 1.300 evra! - požalio se Borivoje S.

foto: Shutterstock

Pomenute cene odnose se na deo Grčke bliže Solunu. Kako se zamiče dublje u ovu morsku zemlju, tako smeštaj postaje sve skuplji. Mnogim turistima omiljeno grčko ostrvo - Tasos, ovog leta ostaće nedostupno, budući da samo soba košta 850 evra po čoveku. Sudeći po dostupnim cenovnicima agencija, trenutna situacija pokazuje da se letovanje u apartmanima, bez obezbeđene hrane, vrlo približilo ceni hotelskog smeštaja u Grčkoj.

Ne treba samo za krov nad glavom tokom letovanja izdvojiti više novca. I boravišne takse su od početka ove godine porasle, negde za 50 odsto. Najjeftinije i dalje ostaje taksa za boravak u apartmanima, koja je do sada bila 50 centi po danu, po jednoj smeštajnoj jedinici. Tako će za deset dana letovanja, turisti plaćati oko 15 evra više na cenu smeštaja.

- I hotelske usluge će poskupeti za onoliko koliko je taksa - najavio je nedavno direktor JUTA Aleksandar Seničić. - Od hotela sa dve zvezdice gde je to tri evra, pa do hotela sa pet zvezdica gde je to 10 evra. Za 10 dana, taj trošak će biti od nekih 30 do 100 evra u zavisnosti od hotela.

Od ove letnje sezone još jedna novina dočekaće turiste. Vlada Grčke odlučila je da stane na put prenatrpanim plažama sa mnogo ležaljki i ugostiteljskih objekata. Na najvećem broju plaža, polovina njene površine mora biti dostupna svima, dok u drugoj polovini mogu biti ležaljke i suncobrani koji pripadaju kafićima. Nova praksa potencijalno bi mogla da uveća i dosadašnje cene ležaljki, s obzirom na to da će ih biti manje.

Povoljnije nego u Srbiji Najveći broj Srba i dalje bira apartmane, a Grčka je godinama unazad po njima i prepoznatljiva - rekao je nedavno MIlan LAinović iz JUTA. - Naši turisti vole da borave u takvom tipu smeštaja i već dugo vremena je interesovanje aktuelno. Iako zvuči skupo, letovanje u Grčkoj je skoro 50 odsto jeftinije nego što bi koštalo letovanje u Srbiji. Evo na primer, u Vrnjačkoj banji hotelski smeštaj vrlo je teško naći ispod 150 evra dnevno.

foto: Shutterstock

Svi koji planiraju da idu na letovanje sopstvenim prevozom treba da uračunaju i nove cene putarina koje su od 1. aprila na severu te zemlje veće od 30 do 35 odsto. Primera radi, građani koji autom putuju iz Beograda preko Severne Makedonije do nekog mesta na prvom ili drugom prstu Halkidikija, za putarinu u jednom pravcu treba da izdvoje 3.040 dinara. Za istu rutu, turistima iz Novog Sada biće potrebno nešto više novca - oko 3.330 dinara, a Subotičinima 3.800 dinara. Nišlije će proći najpovoljnije sa oko 1.990 dinara. Putnici koji iz Beograda idu na Krf, do Igumenice će platiti oko 4.250 dinara, a ukoliko letuju na Tasosu, putarina do Kavale će ih koštati oko 3.700 dinara. Od glavnog grada do Atine potrebno je izdvojiti 6.870 dinara.

Uprkos višim cenama, aranžmani za leto počeli su da se prodaju još prošlog oktobra, a za određene destinacije u Grčkoj ostalo je malo mesta još pre kraja februara, kada je održan Sajam turizma. U odnosu na prošlu godinu, već je zabeleženo povećanje prodaje aranžmana od 51 odsto. Kako je nedavno rekao Milan Lainović iz JUTE, ne očekuje da apartmanski smeštaj u Grčkoj dodatno poskupi u odnosu na postojeće cene.

Kurir.rs/Novosti