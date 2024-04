PRIVATNIK IZ BEOGRADA ZATEČEN POTEZOM RADNIKA: Mesecima ga puštao ranije sa posla, jednom nije i on dao otkaz

Jedan privatnik iz Beograda požalio se na društvenim mrežama da mu je radnik dao otkaz jer ga nije pustio da izađe 45 minuta ranije sa posla. Kako je pojasnio, radnik je već nekoliko puta izlazio ranije, sada to nije bilo moguće, a da će dati otkaz svakako nije očekivao.

- Koliko sam ja loš poslodavac govori to što mi je čovek danas dao momentalni otkaz jer nisam hteo da ga pustim 45 minuta ranije sa posla, iako već šest meseci unazad makar 10 puta mesečno sam ga puštao kad god mi je tražio. Mi privatnici smo stvarno stoka što ne dozvoljavamo radnicima da dolaze i odlaze sa posla kad god žele, nego tražimo čak i da poštuju radno vreme - pisalo je u objavi.

Potom, jedan od korisnika društvene mreže "X", u komentarima, pitao je vlasnika kako je moguće da je neko dao momentalni otkaz, jer otkazni rok i te kako postoji.

- Misliš da ga tužim? Ma ko da gubi vreme na takve gluposti - napisao je za sada nepoznati čovek.

Vlasnik firme, je istakao da mu je odlazak ranije sa posla tog jednog radnika stvaralo probleme sa ostalim zaposlenima:

- Problem je što radi još devet ljudi, pa onda ovih osam ispadaju budale koji su tu do kraja radnog vremena. Imam prijateljski odnos sa svim zaposlenima tako da im nije bilo teško da mi prebace "zašto uvek isti idu ranije kući, zašto i mi ne možemo kad svi radimo isto i svi imamo istu platu?". U pravu su svakako što tako razmišljaju, a ja da sve pustim ranije kako bi svima učinio, ko bi onda radio?

Osim odlaska ranije, problem je i kašnjenje na posao koji nije retkost.

- Dolazak na posao neću ni komentarisati, makar pet ljudi od nas 10, kasni od pet minuta do sat vremena. U fazonu su pokriće ovih pet koji su došli na vreme. Jeste da nema toliko posla u prvih sat vremena od početka radnog vremena, ali opet znaju da im neću odbiti ništa jer kao što sam već rekao prvenstveno imam prijateljski odnos sa svima, ali to pojedinci koriste maksimalno. I to tako funkcioniše dok me jedan dan ne izlude i podelim pet otkaza u danu, onda se smire 20 dana, pa opet ispočetka - napisao je iznervirani vlasnik, pa dodao:

- Postoji striktno radno vreme. Zamisli šta bi bilo kad bi svako tako išao kad god hoće? Odeš u bolnicu, a ono doktor otišao ranije jer ima neke obaveze, i boli ga uvo što mu neće biti plaćeno tih sat ili dva što je izasao ranije. Ili zovneš hitnu i isto tako neko otišao ranije sa posla pa ti kažu "zovite sutra, kolega izašao ranije sa posla"? Šta misliš je l' to može tako?

Što se tiče izgovora, vlasnik kaže da su njegovi radnici veoma "maštoviti".

- Dolaze rođaci iz daleka, moram kod majstora, imam nešto privatno, imam zakazano kod lekara, nisam se naspavao, mama mi nije dobro, čuvam decu... Veoma maštovito svaki put - rekao je on.

Na konstataciju devojke koja je u komentarima istakla da je radniku sigurno bila mala plata, te je zbog toga tako lako dao otkaz, vlasnik je odgovorio:

- Jesta mala, malo fali do 100.000 dinara.

Ipak, vlasnika su mnogi osudili, jer je objavio šta se dogodilo na društvenoj mreži, a kako mnogi kažu - to nije profesionalno.

