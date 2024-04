ZA KILO PASULJA OD 280 DO ČAK 500 DINARA: Cene povrća u marketima često drastično niže nego na zelenim pijacama

U prvoj nedelji aprila cene poljoprivrednih proizvoda u Srbiji poprilično su se razlikovale od grada do grada, ali su drastično varirale i zavisno od toga da li ste ih kupili u prodavnici ili na zelenoj pijaci.

Tako je krompir u Beogradu bio najskuplji i koštao je 120 dinara u prodavnici do 150 dinara na pijacama. U Šapcu je koštao od 100 dinara na pijaci do 140 dinara u prodavnici. Najjefiniji krompir se mogao kupiti u Leskovcu gde se cena kretala od 80 dinara na pijaci do 95 dinara u prodavnici, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Cena pasulja kretala se od 280 do 500 dinara u Beogradu, gde se prodavao i najjeftiniji i najskuplji pasulj, dok su u ostalim gradovima cene bile u rasponu od 300 do 500 dinara po kilogramu.

foto: Shutterstock

Cena crnog luka najniža je bila u Vranju i iznosila je od 60 do 80 dinara po kilogramu, dok je najskuplji bio u Beogradu gde je koštao i po 180 dinara po kilogramu.

Sladak kupus je najeftiniji bio u Nišu i koštao je između 50 i 80 dinara po kilogramu, a najskuplji u Zreanjaninu gde je koštao i do 170 dinara.

Valjevci su u prvoj nedelji aprila mogli da kupe jabuke po najpovoljnijim cenama jer su u njihovom gradu koštale između 60 i 100 dinara po kilogramu. Cene ovog voća najpaprenije su bile u Pančevu gde im je cena dostizala i 160 dinara po kilogramu.

Cena očišćenih oraha kretala se između 770 dinara u Vranju do 1.680 dinara u Sremskoj Mitrovici.