BANKA MU TRAŽILA 20.000 € IAKO NIJE IMAO RAČUN KOD NJIH: Kada je rešio da "istera pravdu" pomislio je da gubi razum

Inženjer Džejmi Kavena iz Ist Grinsteda u Zapadnom Saseksu u Engleskoj dobio je zahtev od HSBC banke da vrati više od 18.000 funti (20.700 evra) - iako nikad nije imao račun u toj banci, a sve to - zbog kreditne prevare.

Kavena je pismo od banke u kom se zahteva da vrati novac - primio krajem januara. Banka ga je obavestila da je na kreditnoj kartici potrošio - više od 12.800 funti. Takođe je obavešten da je na tekućem računu kod HSBC prekoračio dozvoljeni minus za svih 5.000 funti. I više od toga.

- Prvo sam pomislio da je neko poslao pogrešnu poštu, dok nisam video svoje ime i adresu na vrhu - rekao je Džejmi.

- Kada sam pogledao tabelu u pismu, video se da sam u dugu za 12.820 funti na računu kreditne kartice kod HSBC-a i 5.130 funti za prekoračenje na tekućem računu kod HSBC-a. Ima samo jedan problem: Ja nikada u životu nisam imao račun kod njih - govori on za Independent.

Bez obzira što je odmah shvatio da je u pitanju prevara i što je slučaj prijavio i banci i policiji Saseksa, ceo slučaj mu je naneo veliku štetu:

- U januaru mi je kreditni rejting bio 930 od 1.000, gotovo savršen. Međutim, u februaru, martu, opao je na 620 od 1.000 - kaže Džejmi koji veruje da je neko uspeo da ukrade njegov identitet provalivši u njegov e-mail i koristeći njegove lične podatke za otvaranje računa.

- Primetio sam da je na ovoj kreditnoj kartici bilo bezbroj povlačenja gotovine, pa sam pokušavao da shvatim šta se dogodilo - rekao je.

- Pokazalo se da su uspeli da podignu 10.000 funti gotovine na raznim bankomatima širom južnog Londona, u Katfordu, Kroidonu, Bromliju, Orpingtonu, Lušamu...

TRAŽILI PROVERU

Banka je obavestila prevarenog inženjera da će morati da dođe u jednu od filijala s tri identifikaciona dokumenta kako bi se proverili njegovi navodi. Policija mu je savetovala da prijavi slučaj Agenciji za borbu protiv prevare i sajber kriminala. Takođe, registrovao se u sistemu za izbegavanje prevara u kreditnoj industriji - kao žrtva prevare.

Službenici HSBC-a najpre su rekli Džejmiju da im treba dve nedelje za istragu. Nakon što su dve nedelje istekle, obavestili su ga da istraga još uvek traje i da će verovatno potrajati još sedam nedelja. Do danas - 15 nedelja kasnije Džejmi nije dobio od banke nikakav odgovor. Štaviše - HSBC nije ni zatvorila 'njegov' račun, iako je on to zatražio od njih.