"INFLACIJA PADA, ALI MI NEMAMO NAŠU HRANU, TO JE OPASNO" Bušatlija: Nekad smo se sami hranili, danas nam je čak i paradajz uvozni

Kada je reč o projekciji stanja u srpskoj privredi, ona će nakon rasta sa 2,5 odsto u 2023. ubrzati rast na 3,5 odsto u 2024. i na 4,5 odsto u 2025. godini, navodi se u poslednjoj prognozi Međunarodnog monetarnog fonda.

Predviđaju i da će inflacija do kraja godine pasti na 4,8 odsto. Osnovno pitanje je šta građani i privreda imaju od toga. Gosti Anastasije Čanović, voditeljke Pulsa Srbije ovim povodom su bili Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije i Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije.

foto: Kurir televizija

- Činjenice ukazuju da inflacija usporava, dakle da se vraća u okvire Narodne banke Srbije koji su predviđeni na tom nivou 3% plus 1,5% poena, plus ili minus, može da bude ispod 3%. Mi sada imamo šansu, kao država, odnosno kao privreda, da jednostavno počnemo da obnavljamo kupovnu moć stanovništva, koja se znatno okrnjila tokom 2022. i 2023. godine, time što će realne zarade moći da rastu iznad, naravno, stope inflacije. U tom smislu, kad pogledate recimo sada i kada govorimo o tržištu hrane, vidimo da na poslednjem merenju inflacije iz marta, kada je prosek inflacije bio, dakle, 5%, opšti porast cena, videli smo da je hrana bila ispod tog nivoa, negde oko 3%. Sa druge strane, svi ti delovi hrane, osim mesa, koji su iznad proseka rasli, čak i u martu, dakle, 8%, sve druge kategorije i mleko i žitarice, sve su ispod, da kažemo, tih 5% - rekao je Stanić.

Mahmud Bušatlija komentarisao je podatak da je u poslednje tri godine hrana poskupela za 53%, a da je inflacija je pojela 12 kg mesa.

foto: Kurir televizija

- Znate šta, to bi trebalo više da brine. Ne malo da brine, nego više. Zato što mi hranu uvozimo. A nemamo svoju.Uđete li na pijacu nekada? I kupite paradajz, odakle je seme? Nije naše. Mogli smo da imamo pre 15-20 godina, sami smo sebe hranili, a sad ne možemo, sad uvozimo hranu. I to je vrlo opasno. Naročito je opasna činjenica da hrana ne učestvuje da je ispod proseka inflacije. To znači da je roba druge kategorije, slabije kategorije i drugo uništava našu proizvodnju. Jer je dovoljno jeftina da naši proizvođači ne mogu više da proizvedu to. Dakle, to je problem.

