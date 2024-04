DOK SE KOD NAS U KOVERTE STAVLJA I PO 100 €, U INDIJI JE "DRUGA PRIČA": Kako bi Srbi reagovali na ovu sumu za svadbeni poklon?

Influenserka poreklom sa Balkana, svoju sreću pronašla je u Indiji. Ona je svoje trodnevno venčanje predstavila na TikToku i tom prilikom ispričala koliko se razlikuju naši i njihovi obučaji, kao i koliko novca jedna porodica izdvaja za "slavnu koveru".

Dok se u Srbiji cifra polako povećava, te se smatra "prihvatljivim" ako pojedinac donese 50 evra, dok za porodičan dolazak cifra prelazi i 100, u Indiji je prihvatljivo oko 20 evra.

- Nisu to neki iznosi, kako bi čovek očekivao. Mi smo pokrili oko 1.000 evra, i to je većina davala koverte. Što se tiče iznosa, pravilo je oko 1.000 ili 2.000 rupija, ali ajde da zaokružimo na 20 evra i to za celu porodicu - rekla je ona.

Kako je dalje navela, bliži članovi porodice uglavnom donose veću sumu, a oni koji su dalji rod ipak donose manje, pa se u koverti može naći i 300, 400 lira.

- To su sitni iznosi u odnosu na ono koliko zapravo potrošiš. U Indiji je to veliki "biznis", budući da se kod nas ljudi sve više odlučuju na manja slavlja. Svakako, niko ne može očekivati da će nešto pokriti - rekla je ona.

