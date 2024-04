PLJESKAVICE VIŠE OD 600, VEŠALICA 570 DINARA U susret prvomajskom uranku: Koliko košta meso i šta je najbolje za roštiljanje

Prvomajski uranak i generalno proslava Dana rada na ovim prostorima se gotovo ne može zamisliti bez roštiljanja. Najbolji je onaj u pravom društvu i prirodnom ambijentu, a da bi se sa uživanjem konzumirao i lako vario, potrebno vam je pravo meso i nekoliko „malih tajni velikih majstora roštilja“.

Pod mesom za roštilj uobičajeno i najčešće se podrazumeva sadržaj koji vam se u restoranima servira kada naručite porciju tradicionalnog srpskog specijaliteta – mešano meso. Dakle, a to i jeste u najvećem broju procenata i izbor ljubitelja roštilja, na lokaciju koju ste odabrali za ovakvu zakusku Prvog maja treba da ponesete mleveno meso za ćevapčiće i pljeskavice, svinjski vrat, belu vešalicu, meso za ražnjiće, kobasicu i piletinu.

Pre toga, naravno, ove mesne stavke treba i pazariti.

Gotovi ćevapčići i pljeskavice od 660 dinara

Kilogram mlevenog mesa potrebnog za ćevapčiće i pljeskavice u domaćim trgovinama ima najčešću cenu od 1.000 dinara. Međutim, za pripremu lakša ali i jeftinija varijanta jeste kupovina već napravljenih ćevapčića i pljeskavica koje je dovoljno samo „baciti“ na rešetku. Kilogram prvog artikla, kako pokazuju podaci Cenoteke o cenama u najvećim trgovinskim lancima koji posluju na teritoriji cele Srbije, staje od 660 do 730 dinara, a tu cenu ima i kilogram „gotovih“ pljeskavica.

Ako kupujete mleveno meso i sami želite da odredite dužinu i debljinu ćevapčića i pljeskavica, iskusni roštilj majstori savetuju da u njega umešate sitno iseckan crni luk i po ukusu malo sveže ljute papričice i biozačina. Tokom pečenja, dodaju, ćevapčiće i pljeskavice povremeno treba premazati uljem, jer će biti mnogo sočniji.

foto: Beoinfo

Nema roštilja bez njegovog "kralja" – svinjskog vrata!

Sledeća stavka je svinjski vrat za kojeg često kažu da nosi titulu “kralja roštilja”, a čija je cena, po podacima Cenoteke, od 620 do 780 dinara kilogram. Ovo masnoćom prošarano parče svinjskog mesa pre pečenja ne treba da bude u zamrzivaču, nego sveže. Nakon što je pečen na roštilju, svinjski vrat pokazuje svoj najbolji kvalitet kada se pre posluženja stavi u šerpu sa crnim lukom, pa se sve dobro protrese kako bi i meso i luk pustili sokove.

Vešalica i za 570 dinara

S druge strane, belu vešalicu, kako savetuju kulinari, možete usoliti dan ranije, malo je preliti uljem i do roštiljanja ostaviti da odstoji u frižideru. Cena ovog artikla za pravi prvomajski roštilj je u najvećim trgovinskim lancima od 570 do 720 dinara kilogram.

Ražnjići na 100 načina

Za ražnjiće će vam trebati meso od svinjskog buta, čija se cena kreće od 690 do 900 dinara kilogram, a nakon što ih nanižete na štapiće i stavite na rešetku, od ključne važnosti da bi postigli željeni ukus, kao i u slučaju vešalice, jeste da ih ravnomerno, ali ne prečesto okrećete dok ne porumene. Za ovaj deo mešanog mesa, inače, postoje brojni recepti, od toga da se između komada mesa na štapić stavljaju komadi povrća, do ražnjića urolanih u slaninu.

foto: Petar Aleksić

Najbolja kobasica je na srednjoj vatri

Roštilja, naravno, nema ni bez kobasice. Za njih je, kako savetuju profesionalni majstori, najbolje pečenje na srednjoj vatri, kako bi zadržale svoju sočnost iznutra. Cena roštiljskih kobasica, koje se za ovu priliku i najčešće pazare, je 600 dinara kilogram.

Na rešetki mesta i za piletinu

Piletina je nakon mlevenog mesa najčešći izbor za roštilj. Bez obzira za koji se deo pileta odlučite, roštiljdžije preporučuju da pre pečenja ono odstoji dan ranije u marinadi napravljenoj od soli, biozačina, malo slatke aleve paprike i ulja.

Cena pilećih grudi se kreće od 380 do 550 dinara kilogram, kilogram filea je od 570 do 800 dinara, dok se po podacima Cenoteke batak i karabatak mogu pazariti od 300 do 470 dinara kilogram.

Koliko vam treba mesa po osobi

Što se tiče količine mesa potrebne za roštilj, ona naravno zavisi od broja ljudi. Uobičajena mera za odrasle, koja odgovara i kulinarskim normativima, jeste 300 do 400 grama po osobi, s obzirom da ste na pikniku i da verovatno nećete samo jednom “pristupiti” ovog gurmanskoj trpezi.

foto: Shutterstock

Nije "nauka", ali bez ovih pravila nema pravog roštilja

Iako će možda neko reći da samo roštiljanje i nije “neka nauka”, da bi meso koje ćete sami tako pripremiti zaista imalo ukus koje ima kada vam ga serviraju profesionalni majstori kuhinje, potrebno je “ispoštovati” sledeće korake:

Neophodno je da pre pečenje napravite dobar žar, koji nije ne previše jak.

Pre nego što započnete pečenje, rešetke roštilja namažite slaninom.

Meso pre pečenja mora da se ugreje na sobnoj temperature i željeni ukus nećete postići ako hladno meso odmah bacite na rešetku.

Da bi komadi mesa imali finu koricu, pre pečenja treba da budu uvaljani u krupnu morsku so.

Što tanji komad mesa, to će se brže ispeći njegov središnji deo, tako da je idealna debljina 1 do 1,5 centimetra.

Komade mesa ne treba stalno pritiskati viljuškom ili ih bosti, kako bi zadržali punu sočnost.

Nije potrebno da se meso tokom roštiljanja dodatno premazuje marinadom, jer je u njemu dovoljno tog sadržaja ostalo pre pečenja.

Nakon što je pečeno, meso skinuti sa vatre i stavljati u poklopljenu posudu da malo odstoji pre služenja, jer tako svi sokovi ostaju u mesu.

Definitivno pravi i tradicionalni ukus domaćeg roštilja postiže se tako ako je u tu posudu stavljen sitno seckan crni luk, na koji se meso stavi, potom lagano protrese i tek onda konzumira.

(Kurir.rs/Blic)