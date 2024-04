MAJSTORI UGRADNJU KLIME NAPLAĆUJU KAO DA SU JE I KUPILI: Već deru sa cenama montaže, a ljudi nemaju izbora! Ovo je cenovnik

''Velika prolećna akcija!'' Sa ovim sloganom firme koje se bave ugradnjom i održavanjem klima-uređaja mame potrošače da baš njihov servis angažuju ne bi li se spremili za predstojeće vrele letnje mesece.

Cena koju nude, uglavnom, nije baš ta koja je istaknuta, jer ona zavisi od kapaciteta uređaja, plus pokoja hiljada više po dužnom metru za instalaciju. Stavka po stavka i stiže se i do vrtoglavih 150 evra samo za montažu.

Možda to i ne bi zaparalo uši, da to nije brojka koja odgovara polovini cene koju bi kupci izdvojili za uređaj. U poslednjih nekoliko godina, a možda čak i deceniju unazad, klima-uređaji su postali sastavni deo mnogih domova u Srbiji.

foto: Shutterstock

Sada već i mala deca znaju da ih koriste, a veoma topla leta sezonama unazad učinila su da život u gradovima bez njih postane nezamisliv. Kada s jeseni vremenske prilike iznenade, a toplane još ne upale sistem za tople radijatore, klime su prva pomoć za grejanje prostorija. I što se češće i duže koriste, to ime je redovni servis potrebniji. A sva ta udobnost, koju mašine na zidovima pružaju, košta.

- Kupili smo pre nekoliko dana novi klima-uređaj, kako bismo dodatno mogli da rashlađujemo stan na leto. Pozvao sam jedan od servisa, da bi nam ugradio klimu, i zanemeo kada je majstor saslušao šta nam je potrebno i rekao cenu. Zar, zaista, to mora da košta 150 evra? Pa to je skoro polovina brojke koju smo izdvojili da uređaj kupimo - požalio nam se čitalac Predrag M.

foto: Shutterstock

Nažalost, čak i kada se odabere pristupačniji model uređaja, treba računati na dodatni trošak ugradnje. Iako bi mnogi kazali da će radije sami da se pomuče oko instalacije, kada čuju koliko novca još treba da daju da bi se rashladili, stručna montaža je, ipak, preporučljivija.

Pravilna ugradnja klima-uređaja je od vitalnog značaja za postizanje optimalnih performansi i dugotrajnosti uređaja.

- Ako se montira na pogrešan način, može da se desi da klima curi, neće da hladi kako treba, previše je bučna, ne može da se uključi i slično. Mi imamo višegodišnje iskustvo u montiranju klima-uređaja svih tipova i veličina, vodimo računa i o estetskom izgledu spoljne i unutrašnje jedinice - objašnjavaju iz servisa za ugradnju klima.

foto: Shutterstock

Jedan od majstora sa kojim smo razgovarali rekao nam je da treba gledati u kalendar i shodno dobu godine odrediti kada je pravi trenutak za ugradnju klima-uređaja. Iskusni monteri reći će da je proleće idealno.

- Preporučljivo vreme za instalaciju je van sezone kada temperature nisu ekstremno visoke ili niske. Na taj način, možete se pripremiti unapred i obezbediti udobnost i funkcionalnost klima-uređaja pre nego što se temperature podignu ili spuste. Kada je reč o cenama usluga, one su šarene i zavise od kapaciteta klime. Pa tako, za klimu kapaciteta do 12.000 BTU jedna od firmi nudi cenu od 80 evra, za snagu do 18.000 BTU treba izdvojiti 105 evra, a za kapacitet do 24.000 BTU usluga montaže košta 135 evra. Na sve ovo, treba dodati i cenu po svakom dužnom metru instalacije od 12 do 15 evra - priča sagovornik.

foto: Shutterstock

Pojedine firme nude dogovor ukoliko servisiraju nekoliko uređaja istovremeno. Servis klima je povoljniji - od tri do četiri hiljade dinara.

Međutim, samo konstatacija potencijalnog kvara građane će koštati bar jednu crvenu. Montaža i na rate jedna od vodećih kompanija za prodaju bele tehnike nudi mogućnost plaćanja ugradnje klima-uređaja na rate.

Ukoliko se ona tu i pazari, potrošač stiče pravo na vaučer za tu namenu. Kako navode na sajtu, ugradnju rade isključivo ovlašćeni servisi za robnu marku kupljene klime. Usluga obuhvata ugradnju, postavljanje spoljašnje jedinice na visini do pet metara od tla ili kroz otvore na objektu ugradnje poput terase ili prozora.

foto: Shutterstock

Dodatne usluge naplaćuju se prema važećem cenovniku servisa koji obavlja ugradnju. Od 30.000 do 200.000 dinara, cene klima-uređaja su raznolike, ali za manje od 30.000 dinara gotovo je nemoguće kupiti novu mašinu za rashlađivanje ili grejanje. U zavisnosti od brenda za koji se odluče, i kapaciteta, klima se može pazariti i za 150.000 dinara, pa i 200.000.

kurir.rs/Novosti