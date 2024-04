ROBA SKUPLJA NA KASI, NEGO NA RAFU: Beograđaninu naplatili robu 200 dinara više nego što treba, žalio se, evo šta su oni uradili

Kupio sam dezodorans u jednoj parfimeriji i platio karticom iznos od 585,99 dinara. I to ne bi bilo ništa čudno, ali sam upisujući iznos zaduženja na platnoj kartici pomislio da mi se učinilo da je bila druga cena.

Kako mi je prodavnica u neposrednoj blizini stana, otišao sam do nje i u rafu zatekao cenu od 379,99 dinara. Fotografisao sam cenu i odlučio da uložim reklamaciju. Kasirki sam prijavio problem i podsetio je da sam pola sata ranije kupio dezodorans, ali ne po ceni koja je istaknuta na polici.

foto: Profimedia

Ona ga je očitala i rekla mi da košta onoliko koliko sam ga platio, a tek kada sam joj pokazao fotografiju cene koja je istaknuta rekla je da je verovatno reč o grešci. Ponudila je da mi razliku isplati odmah, ali ja sam tražio da mi vrate ceo iznos, jer odustajem od kupovine. Novac mi je vraćen i insistirao sam na tome jer sam izgubio poverenje u ovog poznatog trgovca – priča naš čitalac koji je ovo iskustvo podelio sa nama.

Zanimalo ga je i kakva su pravila po našim propisima u ovakvim slučajevima, koji nisu usamljeni. Često redakcija Potrošača dobija pisma čitalaca koji se žale da su, posebno u velikim nabavkama, tek kasnije ustanovili da su neke cene, za čiji su iznos bili sigurni, na kasi naplaćene drugačije.

foto: Shutterstock

Obično se to završi tako što kupac ne želi da se vraća i utvrđuje ko je u pravu. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju da je na rafu istaknuta jedna cena, a potrošaču na kasi bude obračunata druga, on ima pravo da artikal vrati ili da zahteva da mu se obračuna niža cena.

Ovakvo ponašanje trgovca se smatra obmanjujućom poslovnom praksom, jer on navodi ili preti da navede potrošača da donose ekonomsku odluku koju inače ne bi doneo. Kako? Tako što mu daje netačna obaveštenja i dovede ga u zabludu u pogledu cene ili načina na koji je obračunata.

Šta se dešava kada kupac odabere proizvod, dođe na kasu kako bi ga platio, a tamo se pojavi druga, uglavnom viša cena? Do situacije koju je svako od nas doživeo makar jednom dođe zbog toga što se akcijska cena ne skloni čim prođe sniženje ili zbog nenamerne greške, ali postavlja se pitanje po kojoj ceni kupac tada plaća taj artikal.

foto: Shutterstock

– Ova praksa je česta poslednjih godina i sve više potrošača se javlja sa prigovorima koji se odnose na različite cene. Bitno je naglasiti da potrošač ima pravo da zahteva da mu roba bude naplaćena po ceni koja je istaknuta (bilo na rafu, u katalogu, veb-prezentaciji i slično) – kažu u potrošačkim organizacijama.

Navedena prava potrošača, kažu, bliže su definisana Zakonom o oglašavanju i Zakonom o zaštiti potrošača, konkretno – odredbama kojima se reguliše obmanjujuća poslovna praksa.

U ovakvim slučajevima, kada je na polici istaknuta jedna cena, a potrošaču na kasi bude obračunata druga, kupac ima pravo da taj artikal vrati ili da od prodavca zahteva da mu se obračuna ona koja je navedena na polici. Prodavac je, dodaju, dužan da prihvati zahtev potrošača.

foto: Shutterstock

Кako su ranije rekli za naš list u trgovinskim lancima, kupac treba da insistira da plati istaknuti iznos i priznaju da se greške dešavaju, te sugerišu da problem može da se reši na kasi ili u dogovoru sa poslovođom.

Oni kažu da se u maloprodajnim objektima rafovi kontrolišu svakodnevno kako ne bi došlo do propusta, ali da se, ipak, desi da cene ne budu usaglašene i da to lako može da se reši.

– Dešava se da se kupci žale na različite cene na kasi i rafu i ukoliko je kupac u pravu uvek pravimo nalog za ispravku. Ako je greška do trgovca, odgovornost snosi poslovođa, jer je on zadužen za kontrolu. Ako je potrošač video drugu cenu u rafu, on će taj artikal i dobiti po toj ceni, a mi interno dalje rešavamo problem, s tim što fiskalni račun zadržavamo za sebe kako bismo se zaštitili od inspekcije - rekli su u trgovinama.

kurir.rs/Politika