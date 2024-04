SRBI RAZGRABILI ARANŽMANE ZA 1. MAJ I USKRS: Potražnja veća za 50%, a u inostranstvo može i za 59 evra! Ovo je detaljan cenovnik

Potražnja za aranžmanima za prolećna praznična putovanja ove godine je veća i do 50 odsto! Petodnevni odmor preko grane može se naći od 59 do čak 659 evra, dok noćenje na domaćim destinacijama može da se nađe već od 20 evra!

Ove godine u praznicnom i školskom kalendaru u Srbiji slobodni dani se beleže već od 29. aprila, kada počinje prolećni raspust za osnovne i srednje škole i traje do 6. maja, do kada su i neradni vaskršnji dani. Međutim, računajući i dane vikenda pre početka raspusta, đaci neće ići u školu već od subote 27. aprila, a kako se u klupe se vraćaju u utorak, 7. maja, to znači da će imati punih 10 dana odmora.

Upravo taj period mnogi naši turisti su odlučili da provedu u našim banjama, planinama i jezerima, ali i ogroman broj njih praktikuje i odlazak u inostranstvo. Milan Lainović iz Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta kaže za Kurir da je ove sezone povećano interesovanje za praznične prolećne vaučere za preko 50 odsto.

foto: Shutterstock

- Tome je doprineo veliki broj novih destinacija i otvaranje novih direktnih aviolinija gde turisti mogu da biraju veliki broj evropskih destinacija. Među traženijima su Lisabon, Rim, Valesija, Madrid i Istanbul. Cene se kreću od 399 do 600 evra, njih diktira tržište i zavise pre svega od destinacije, cene hotela odnosno da li je smeštaj sa tri, četiri ili pet zvezdica. Neki evropski hoteli su povećali cene do 10 odsto u odnosu na prošlu godinu, ali naši ljudi su na vreme bukirali aranžmane i uspeli su da iskoriste i popuste koji su išli i do 55 odsto. Sve u svemu želja za putovanjima je velika, a popusta za neke destinacije još uvek ima - naglašava Lainović i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Za neke aranžamane smo tražili i proširenje kapaciteta. Na primer za avio karte za Lisabon smo sada tražili treće proširenje jer je ogromno interesovanje. I za letnju sezonu potražnja je velika i beleži rast od preko 50 odsto.

Kurir je istraživao cene preostalih prolećnih putovanja gde smo među jeftinijim destinacijama nalazi dvodnevni odmor u Temišvaru sa jednim noćenjem i autobuskim prevozom koje košta 59 evra. Odmor u Budimpešti četiri dana odnosno dve noći autobusom iznosi 99 evra koliko i aranžman za putovanje u Sarajevo za vreme vaskrišnjih praznika gde je u cenu uključen prevoz i smeštaj za dve noći u hotelu sa tri zvezdice i doručkom.

foto: Shutterstock

U ponudi je i za 40 evra skuplji aranžman za petodnevni odmor u Ljubljani odnosvno dve noći u hotelu i autobuski prevoz. Među traženijim destinacijama je i Italija, a slobodan termin ima i za Rimini od 1. maja gde šest dana i tri noći autobusom košta 169 evra. Devetodnevni odmor sa četiri noćenja u hotelu sa tri zvezdice u vreme praznika u prestonici Francuske iznosi 389 evra. Među skupljim aranžmanima ove godine je i Lisabon gde četiri dana odnosno tri noći i avionskim prevozom košta 659 evra.

Cena aranžmana za putovanja u inostranstvu Grad Prevoz Smeštaj Vreme trajanja putovanja Cena Temišvar autobus hotel 2 dana, 1 noć 59

Budimpešta autobus hotel 4 dana, 2 noći 99

Sarajevo autobus hotel 2 noći 99

Ljubljana autobus hotel 5 dana, 2 noći 139

Rimini autobus hotel 6 dana, 3 noći 169

Beč autobus hotel 5 dana, 2 noći 179

Dalmacija autobus hotel 5 dana, 3 noći 215

Pariz autobus hotel 9 dana, 4 noći 389

Malta avion hotel 5 noći, 4 dana 419

Istanbul avion hotel 4 dana, 3 noći 469

Lisabon avion hotel 4 dana, 3 noći 659 *Iznosi su u evrima

Turisti koji odluče da prolećni odmor provedu u nađoj zemlji to će ih iskoštati dosta jeftinije. Tako se recimo u Sokobanji može naći smeštaj već od 2.200 dinara u apartmanima te bi dve odrasle osobe noćenje u apartmanima platile za pet noćenja 11.000 dinara.

foto: Shutterstock

Cene za smeštaja za vreme prazničnog odmora u Srbiji Mesto Cena smeštaja za pet noći Zlatibor 11.800

Tara 21.000

Vrnjačka banja 17.571

Sokobanja 11.000

Palić 17.000

Sijarinska banja 16.000 *Iznosi su u dinarima

Ljubitelje planine će smeštaj iskoštati više. Na Zlatiboru pet noćenja za vreme vaskršnjih praznika košta od 11.800 dinara, dok je na Tari od 21.000 dinara pa naviše. Svakako ttreba naglasiti da skuplja varijanta odnosno smeštaj u hotelu košta dosta više.

Bonus video:

04:29 Krenimo na putovanje kamperom!