10 TOP NAJJEFTINIJIH DESTINACIJA ZA LETOVANJE: Čak tri su u Evropi, a iznenadićete se ko je po cenama na vrhu liste

Za mnoge su cene i troškovi jedan od najvažnijih faktora pri planiranju odmora. Na istom mestu kafa može da košta od 1,5 do pet evra. Obrok, zavisno od vrste hrane i restorana, od 10 do 30 evra. Naravno, uvek se može izračunati prosek, a upravo je to urađeno u okviru godišnjeg izveštaja britanskog Post Office-a, koji je objavljen pre nekoliko dana. Predstavili su 15 najboljih i najpovoljnijih destinacija na svetu, a u prvih 10 našle su se i tri evropske destinacije.

Lista se ne zasniva na ukupnoj dostupnosti cena, ne uzimaju se u obzir cene prevoza i smeštaja, već stvari na koje prosečni turista potroši u destinaciji. Njihov izbor je pao na koka-kolu, pivo, kafu, vodu, vino, kremu za sunčanje, sredstvo protiv insekata i kremu za sunčanje. Odnosno, ono što se kupuje u prodavnicama ili u kafićima i restoranima. Na samom vrhu liste nema evropskih destinacija. Tu su vijetnamski Hoi An, južnoafrički Kejptaun i Mombasa u Keniji. Na četvrtom mestu, iznenađujuće, je japanski grad Tokio. Na ovih osam artikala turista će potrošiti 51,18 funti u Hoi Anu, a 59,05 funti u Tokiju.

foto: Profimedia

Najpristupačnija evropska destinacija zauzela je peto mesto na listi. Najpovoljnija letnja destinacija u Evropi, s obzirom na gore navedene parametre, jeste južni region Algarve, koji se nalazi u Portugalu, na obali Atlantskog okeana. Zadržali su petu poziciju u odnosu na prošlu godinu, a na posmatranih osam artikala tamošnji turista će potrošiti 59,69 funti, odnosno 69,96 evra.

Druga najpogodnija destinacija u Evropi, a sedma u svetu, jeste Sunčev breg u Bugarskoj. Region na obali Crnog mora poznat je po noćnom životu koji privlači mnoge mlade, ali i po kulturnim znamenitostima u neposrednoj blizini. Korpa sa osam posmatranih proizvoda tamo košta 62,49 funti ili 72,92 evra.

Treće najpogodnije mesto za odmor u Evropi, a deseto u svetu je kiparski grad Pafos, za koji se veruje da je rodno mesto grčke boginje ljubavi Afrodite. Bogat je istorijskim lokalitetima, pa se u samom gradu, uz obalu, nalazi veliki arheološki park sa ostacima starih palata i pozorišta, mozaicima i stubovima iz različitih perioda antike. Na ovom mestu na najsunčanijem evropskom ostrvu, korpa sa osam proizvoda koštaće vas 73,32 funte, odnosno 85,56 evra, piše Putnikofer.hr.

kurir.rs/b92