FRILENSERI DO OVOG DATUMA MORAJU DA IZMIRE DUGOVANJA: Računica nije jednostavna, postoje 2 modela naplate, jedan povoljniji

Frilenseri u Srbiji imaju rok do 30. aprila da predaju poresku prijavu i plate porez za prvi kvartal 2024. godine.

Pošto spadaju u kategoriju samooporezivanja, Poreska uprava ne šalje rešenja frilenserima, već pojedinci moraju sami da obračunaju svoje obaveze pomoću kalkulatora na sajtu Poreske uprave i plate ih podnošenjem prijave PP OPO-K.

Ukoliko se ostvareni prihodi ne prijave u propisanom roku, potrebno je podneti prijavu, obračunati kamatu od dana dospelosti obaveze do dana plaćanja i izmiriti poresku obavezu.

Iz Poreske uprave ističu da je za neblagovremeno podnošenje poreske prijave predviđena novčana kazna od 5.000 do 150.000 dinara.

Kao i u prethodnoj godini, od kada je sistem samooporezivanja frilensera počeo da funkcioniše, radnici na internetu mogu da izaberu jedan od dva modela po kojima će im se obračunati iznos poreza i doprinosa za ceo prvi kvartal koji bi trebalo da plate.

Dva modela oporezivanja frilensera

- model A - neoporezivi iznos je 103.296 dinara i nema normiranih troškova. Za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje plaća se 24 odsto, za zdravstveno 10,3 , odnosno minimalno 5.497 dinara. Porez na prihode iznosi 20 procenata.

- model B - koji frilenseri mogu da izaberu pri obračunavanju obaveza za prvi kvartal, sadrži normirane troškove od 34 odsto i neoporezivi iznos od 62.300 dinara. Porez je u ovom slučaju 10 procenata, a doprinosi za PIO 24 na oporezivi deo prihoda. Plaćanje zdravstvenog osiguranja je isto za oba modela i iznosi 10,3 odsto, odnosno najmanje 5.497 dinara kvartalno.

Poreznici kažu da je model B povoljniji za više prihode.

Frilenseri nemaju ista prava kao i zaposleni

Svi frilenseri koji su već u radnom odnosu i imaju zdravstveno osiguranje i nemaju obavezu plaćanja pri samooporezivanju. Rad frilensera smatra se radom van radnog odnosa što znači da ova grupa zaposlenih nema pravo na plaćeni godišnji odmor, na naknadu za vreme trudničkog i porodiljskog odsustva, kao ni na naknadu u slučaju nezaposlenosti.

Kada je reč o penzijskom stažu, s obzirom na to da frilenseri plaćaju PIO po stopi od 24 odsto, time stiču pravo na penzijski, ali ne i na radni staž.

Ukoliko je frilenser već negde zaposlen ili se po bilo kom drugom osnovu već vrše uplate obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja na njegovo ime, uplate koje se dodatno vrše u svojstvu frilensera povećavaju lični koeficijent za obračun penzije. Samim tim i visinu starosne, odnosno invalidske penzije koju će lice ostvariti kada se za to steknu zakonski uslovi, a to je ispunjenje propisanog penzijskog staža, odnosno uslova za starosnu ili invalidsku penziju.

Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, godišnji lični koeficijent može da iznosi najviše pet prosečnih godišnjih zarada u Republici Srbiji za konkretnu kalendarsku godinu, pa će frilenseri nakon isteka kalendarske godine moći da ostvare pravo na povraćaj doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji su po bilo kom osnovu plaćeni preko tog limita.

Nakon isteka roka za prijavljivanje prihoda u prvom kvartalu, sledeće obaveze za frilensere nastupaju za drugi kvartal do 30. jula, za treći kvartal do 30. oktobra i za četvrti kvartal do 30. januara 2025. godine.

