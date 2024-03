NA JUGU SRBIJE VEĆA CENA JAGNJADI ALI NE I PRASIĆA: Evo na kojim pijacama ste mogli proći jeftinije

Otkupna cena krava za klanje simentalske rase bila je niža u nedelji za nama u klanicama na području podrinjskog regiona, a otkupljivane su najčešće po ceni od 260 din/kg, piše STIPS.

Na stočnoj pijaci u Čačku tokom prethodne nedelje izostala je ponuda teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda. Klanice sa ovog područja otkupljivale su tovnu junad, telesne mase veće od 480 kilograma po ceni od 340 din/kg, tovne bikove teže od 500 kilograma po ceni od 350 din/kg i krave za klanje, simentalske rase, po dominantnoj ceni od 230 din/kg.

foto: RINA

Za otkupljenu tovnu junad, telesne mase od 80 do 120 kilograma, odgajivači sa područja srednjebanatskog regiona mogli su dobiti 320 din/kg.

Prasad u Mačvi za 500 din/kg

Otkupna cena prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma, bila je niža u klanicama na području Loznice i okolnih mesta podrinjskog regiona. Dominirao je iznos od 540 din/kg. I u klanicama na području susednog mačvanskog regiona, takođe je došlo do pada otkupne cene prasadi, telesne mase od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 500 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu prasići su bili skuplji u odnosu na prethodni period, a dominirao je iznos od 520 din/kg. Za razliku od njih, niža je bila cena krmača za klanje, pa je dominirao iznos od 160 din/kg. Prasići su pojeftinili tokom treće sedmice marta i na stočnoj pijaci u Nišu. Glavni razlog bila je vrlo slaba ponuda. Dominantna cena iznosila je 500 din/kg.

Klaničari sa područja jablaničkog regiona protekle su sedmice po višim cenama otkupljivali prasad od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 500 din/kg. Osim prasadi, otkupljivali su i tovne svinje teže od 120 kilograma, po dominantnoj ceni od 220 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan.

foto: Alexandr Kryazhev / Sputnik / Profimedia

JAGANJCI SKUPLJI - 600 DIN/KG U klanicama na području podrinjskog regiona evidentiran je pad cene jagnjadi, u poređenju sa prethodnom nedeljom. Dominirao je iznos od 540 din/kg. Sa druge strane, jagnjad su bila skuplja protekle sedmice na pijaci žive stoke u Nišu jer se prodaja najčešće odvijala po ceni od 600 din/kg. Glavni razlog bila je vrlo slaba ponuda.

Poskupela su i jagnjad na pijaci žive stoke u Užicu. Promet se, u većini slučajeva, odvijao po ceni od 520 din/kg. Otkupna cena jagnjadi billa je niža protekle sedmice i u klanicama na području pirotskog regiona, jer se otkup obavljao najčešće za 500 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu poskupeli su jarići, a najčešče su se prodavali za cenu od 520 din/kg.

(Kurir.rs/Agroklub)