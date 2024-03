RIBA PO MANJOJ CENI MOŽE ALI NE U RIBARAMA: Šaran i dalje najprodavaniji, jeftiniji nego lani - Evo kakva je situacija na tržištu

U odnosu na božićni post kada su cene sveže ribe bile izuzetno visoke, ovih dana je stanje na tržištu značajno povoljnije. Sveža riba ovih dana može da se kupi po nižim cenama i do 15 procenata, pa je tako svež šaran od 550 do 600, pastrmka 550, a zamrznut oslić oko 450 dinara. Situacija je nešto drugačija u ribarnicama koje nisu mnogo korigovale cenovnike u odnosu na isti period prošle godine, ali je to, kako kažu stručnjaci očekivano.

I zvanična statistika je objavila da su cene u ribarstvu u januaru ove godine u odnosu na isti period prošle godine niže 17,6 odsto. Kako kaže Krum Anastasov, direktor „Kapetanskog rita” Ribarstvo Kanjiža i predsednik grupacije za ribarstvo u Privrednoj komori Srbije, troškovi proizvodnje se nisu mnogo menjali i dalje su isti kao i prošle godine, ali pojeftinjenja ima, i to najviše u trgovinskim lancima koji ribu u ovo vreme jeftinije prodaju, ali zarađuju na drugim artiklima.

- U odnosu na period korone kada su ribnjaci napravili ogromne gubitke zbog čega je smansna proizvodnja, situacija je sada bolja i sigurno ćemo imati dovoljno ribe tokom onog posta, to jest ne očekujem da će biti nestašica.

- Pojeftinjenja imamo kod šarana koji je najprodavaniji, malo u slučaju pastrmke, dok je morska riba na istom nivou ili čak i skuplja. Sve zavisi od tražnje, a ona je sada nešto povećana zbog posta — kaže on.

Za razliku od velikih lanaca, cene u ribarnicama se nisu menjale, kao i uvek do sada, ovo je trenutak kada zbog posta očekuju i više da zarade. Prema podacima koje smo juče dobili iz jedne velike ribarnice u Beogradu, kilogram očišćenog šarana je 940, a kilogram šnicle 1.240 dinara.

Živ šaran staje 710, pastrmka 850, smrznut oslić je 550 po kilogramu, a skuša 455 dinara. Na pitanje da li je bilo nekih sniženja od božićnog posta, oni kažu da nije, ali da svakog vikenda imaju akcije koje kupci vrlo rado koriste kako bi se snabdeli ovom namirnicom, koja je traženija u ovo doba godine.

NAJVIŠE POSKUPELA PASTRMKA Prema podacima iz ribarnica u odnosu na decembar, najviše je poskupela pastrmka, koja js tokom božićnog posta po kilogramu koštala oko 700, a sada se nudi od 750, pa i po 850 dinara. Skuplji je i losos, i oko 10 odsto, pa je sada otprilike od 2.700 lo 2.850 dinara po kilogramu. foto: EPA/ CJ GUNTHER Losos pastrmka je 890 dinara po kilogramu, brancin je 1.900 dinara, dok je oslić 1.350 dinara po kilogramu. Većina ribarnica prodaje i pečenu ribu, pajetako u ponudi pripremljen šaran poceni od 2.400dinara, oslić 1.400, skuša i pastrmka 1.300, dok je kilogram škarpine 1.900 dinara.

On kaže da je veleprodajna cena šarana pala sa 550 na 450 dinara po kilogramu u odnosu na prošlu godinu i da je najvažnije da nema nestašice. Anastasov kaže da potražnja u ovom momentu nije velika i da će se ovaj period kada traje post izgurati bez velikih poremećaja kada je reč o snabdevenosti, ali da kasnije opet ide faza ranog proleća i leta, kada će ova vrsta ribe biti deficitarna.

