HLEB U EVROPI SKUPLJI ZA ČAK 50 %: Pekari ni približno ne zarađuju kao prodavci, evo kolika je realna cena vekne kod nas

Za belu veknu od pola kilograma trebalo bi danas platiti od 85 do 90 dinara, a razlog za rast cena hleba u prethodnom periodu treba tražiti u poskupljenju sirovina i energije. Ali kako cene svih ovih inputa važnih za pekarstvo već dugo padaju, nameće se i pitanje koja je trenutno realna cena bele vekne.

O ovoj temi poslednjih dana dosta se govori u regionu, posebno Hrvatskoj, gde cene hleba, kako je nedavno objavljeno, rastu dvostruko brže nego u drugim državama Evropske unije i gde je vekna za čak 50 odsto skuplja nego pre dve godine – kada su počela previranja na tržištu.

– Moja računica pokazuje da bi poštena cena običnog hleba koji nije s nekim posebnim dodacima ili sastojcima mogla na polici bez problema da košta jedan evro – objasnio je poljoprivredni konsultant Ivan Malić.

Računicu je objavio i na svom blogu. Prvi deo obuhvata cena sirovina: brašna, vode, kvasca. Prema trenutnim tržišnim cenama u toj zemlji, ona iznosi između 19 i 20 evrocenti po vekni.

Кako se navodi, trošak rada iznosi otprilike 16 centi po vekni, a amortizacija opreme između tri i četiri evrocenta. Još dvadeset centi treba dodati na ime troškova energije, logistike, ali i cene kapitala.

Profit trgovaca iznosi oko 18 centi i na kraju tu je zarada pekara od otprilike 10 evrocenti pa uz razne ostale troškove i PDV sve zajedno dolazi se do iznosa od – jedan evro po vekni. Međutim, u realnosti taj isti hleb u radnjama premašuje 1,6 evra.

– Cene ključnih sirovina svima su iste. I trenutno koštaju isto kao pre četiri godine, dok je trošak rada i kapitala porastao. Logično bi bilo da je hleb nešto skuplji, nekih 20–30 procenata maksimalno u odnosu na period od pre četiri godine, a ne 50 ili 60, kao što je slučaj – rekao je Malić.

NA PECIVU MARŽE I DO 80 %

Prema rečima Zorana Pralice, trgovine na pekarskim proizvodima imaju ogromne marže i do 80 odsto, a da ne postoji uredba, i za hleb „sava” bi tražili minimum od 30 do 35 odsto, što, kako objašnjava, kroz razne vrste troškova: zakupa polica, povraćaja, marketinga, mogu da naplate, a da se to ne vidi i ne bude iskazano kao marža.

– U svakom slučaju i kod nas, kao i u Hrvatskoj i drugim zemljama, najveću zaradu na hlebu imaju trgovine – istakao je Pralica.