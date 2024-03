NEMCI MASOVNO HRLE U SRBIJU PO NOVE ZUBE! Ali i na remont! Evo kolike su cene tamo a kolike kod nas

Stranci u toku sezone odmora dolaze u Srbiju i podvrgavaju se različitim zahvatima, od popravljanja zuba, preko povećavanja grudi do ubrizgavanja hijalurona.

Primera radi cene uvećanja usana hijaluronom upola su jeftinije u Srbiji nego u Nemačkoj, kao i estetička korekcija uvećanja grudi, a podizanje očnih kapaka naši lekari naplaćuju više od tri puta manje nego lekari iz Zapadne Evrope.

Naime, u 21. veku standard je biti lep. Gotovo da je neprihvatljivo nemati savršene zube, usne, lice bez mana, nokte, kosu, telo. Jednostavno "svaka dlaka mora biti na svom mestu", a niz estetskih zahvata to i omogućava gotovo svakom pojedincu.

Prema statističkim podacima Međunarodnog udruženja za estetsku i plastičnu hirurgiju postoji porast odlaska na estetske zahvate od preko 40 posto u prethodne četiri godine, a na tržištu estetike Srbija je našla svoje mesto i kotira se dosta visoko.

Cene estetskih korekcija u Srbiji i inostranstvu

Najveći broj stranaca u Srbiju dolazi iz zemalja Zapadne Evrope i Amerike, a jedan od razloga za to jesu korekcije. Evo koje su razlike u cenama u Srbiji i u Zapadnom svetu.

Cena zuba i do četiri puta manja Zubi se u Srbiji mogu srediti i za četiri puta manje novca nego u Americi i Zapadnoj Evropi. Pregled i konsultacija sa zubarom uglavnom budu besplatne u sklopu sređivanja problema. Za razliku od Srbije u Nemačkoj ovo košta oko 80 evra, dok je u Americi cena za to preko 100 dolara. Cene krunica u Srbiji kreću se od 80 do 200 evra u zavisnosti od kvaliteta i vrste, dok se je u Nemačkoj taj opseg cena od 500 do 800 evra, a u Americi od 900 do 1.500 dolara. Ugranja implanta je najskuplja, a za ovaj postupak potrebno je da odvojite oko 2.100 dolara u Americi, 1.700 evra u Nemačkoj, a u Srbiji oko 500.

Estetska korekcija grudi dva puta jeftinija

Problem sa veličinom grudi je čest i sve više žena odlučuje se na to da ga reši operacijo. Ukoliko se odluče da grudi povećaju u Srbiji to će ih koštati oko 4.000 evra, dok za isti zahvat u dok u Nemačkoj moraju da odvoje i duplo više novca. Operacija smanjivanja grudi je u Srbiji malo skuplja, pa košta oko 5000 evra, a u inostranstvu cena ide do 11000 evra. Isto je i u slučaju podizanja grudi.

Hijaluonski fileri i pet puta skuplji u Nemačkoj

Fejslifting u Nemačkoj ne možete uraditi za manje od 11.000 evra, dok je u Srbiji ta korekcija duplo jeftinija. Korekcija očnih kapaka koštaju u Srbiji oko 1.000 evra, dok u Nemačkim klinikama za to traže između 3-800 i 5-800 evra, a povećanje usana u Srbiji hijaluronom košta maksimalno 300 evra, dok u zemljama Zapada za taj zahvat uzimaju do 1.000 evra.

Za liposukciju slične cene Liposukcija u Srbiji može da košta između 3.000 i 3.500 evra, a ako biste se odlučili da ovo ipak uradite u Nemačkoj morali bi odvojite oko 4.000 evra. Kada ovako pogledamo cene, postaje jasno zašto se stranci ipak odlučuju da ove korekcije odrade u Srbiji. Ipak, Srbi biraju da većinu tih operacija odrade u inostranstvu. Među državama koje se kod srpskih turista ističu po estetskom turizmu, posebno je popularna Turska. Cene ugradnje zubnih implanta su u Turskoj oko 300 evra, povećanje grudi košta oko 3.000 evra, dok liposukciju možete uraditi već za 2.500 evra.

Kurir.rs/Telegraf