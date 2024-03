NA STOČNIM PIJACAMA POJEFTINILA JUNAD I KRAVE: Cena svinja skočila, u klanicama zabeležena nešto drugačija situacija

Na pijaci žive stoke u Požarevcu zabeležen je pad prodajne cene tovne junadi, telesne mase od 350 do 480 kilograma, pošto se prodaja najčešće odvijala po ceni od 500 din/kg. Otkupna cena krava za klanje bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području moravičkog regiona. Otkup ove kategorije goveda najčešće se odvijao po ceni od 235 din/kg, piše STIPS.

Poskupele i krmače za klanje

Prasad, telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovne svinje, telesne mase od 80 do 120 kilograma bili su skuplji, u odnosu na prethodnu sedmicu, na pijaci žive stoke u Čačku. Za prasad je trebalo izdvojiti 480 din/kg, a za svinje 350 din/kg. Na pijaci žive stoke u Kragujevcu došlo je do rasta cene krmača za klanje, pošto je protekle sedmice dominirao iznos od 180 din/kg. Identična je situacija bila i u klanicama na području šumadijskog regiona, pošto je dominirao iznos od 180 din/kg.

NAJSKUPLJA JAGNJAD U PODRINJU Na stočnoj pijaci u Požarevcu došlo je do rasta cene jagnjadi, na dominantnih 500 din/kg. U klanicama na području braničevskog regiona evidentiran je pad otkupne cene ovaca u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 200 din/kg. Pored njih vršen je otkup šilježadi, čija je otkupna cena bila 250 din/kg. Ponuda i otkup obe kategorije ovaca bio je prosečan.

U klanicama na području nišavskog regiona, takođe je došlo do rasta otkupne cene jagnjadi, jer je u sedmici za nama dominirao iznos od 530 din/kg. Pad otkupne cene jagnjadi zabeležen je i u klanicama na području podrinjskog regiona. Dominirao je iznos od 550 din/kg. Obim ponuđenih i otkupljenih grla bio je na zavidnom nivou.

(Kurir.rs/Agroklub)