GOSPOĐA KAO MILION DOLARA, A OVAMO DESNA RUKA LEVI DŽEP: Nećete verovati ko najviše pelješi trgovce, a na meti 3 grupe proizvoda

Instant kafa, alkoholna pića i kozmetika najomiljeniji su proizvodi lopovima koji marišu po prodavnicama u Srbiji, a posbnu pažnju privlači sve veći broj starijih ljudi koji pokušavaju da se "namire" u prodavnici, a da ne plate.

Dok su nekad krali klinci iz obesti, zabave ili da bi ispali mangupi sve češće se među lopovima sreću i dobro napirlitane dame koje pokuašvaju da ukradu skupu kozmetiku.

foto: Shutterstock, Reddit

- Kada se oglasio alarm na izlazu iz radnje nisam mogla da verujem šta vidim. Stajala je doterana žena sa skupom odećom, obućom i torbom. Da nije bilo alarma nikad nam ne bi privukla pažnju, niti bi mi zaposleni posumnjali da je ona spremna da ukrade - rekla nam je prodavačica zaposlena u jednoj poznatoj drogeriji.

Da kradljivac može biti svako potvrđuju za Kurir i u "Univereksportu", gde kažu da se roba krade najviše zbog preprodaje, a ne zbog siromaštva.

foto: Shutterstock

- Ljudi koji uzimaju robu bez plaćanja suštinski ne poznaju pol i godine. To može biti svako i uglavnom se krade sa ciljem dalje preprodaje. Poenta cele priče je da se ukrade roba koja se najlakše prodaje i prepodaje na pijaci i koja je najskuplja, a to je kozmetika, instant kafa i alkoholna pića. To su tri kategorije koje se najviše kradu. I deterdženti su skupi, ali su im gabaritni, pa ih zato ne pokušavaju izneti iz radnje - kažu u Unviereksportu.

U tom trgovisnkom lancu dodaju da u prodavnicama poseduju nekoliko nivoa zaštite od tehničke u vidu video nadzora do zujalica, pa do fizičkog obezbeđenja.

KRADU I STARI I MLADI Zbog ove sve učestalije pojave trgovinski lanci primenjuju različite vidove zaštite, ali ima i manjih trgovinskih lanaca koji nemaju tehničke mere zaštite, pa im lopovi bez problema "prozuje" kroz vrata sa ukradenom robom. - Znamo tri babe iz solitera koje kradu u našoj prodavnici. Kad sam jednu uhvatila u krađi nisam mogla da verujem. Nikad ne bih pomislila da ona krade, a da mi je tražila dala bih joj robu na veresiju. Da je ne bismo prijavili policiji donela je od kuće 60.000 dinara na ime onoga što je danima uzimala. Možete zamisliti koliko je tek ukrala kada je toliko para vratila. A sve što nam fali u radnji gazde odbiju nama zaposlenima od plate - kaže sagovornica Kurira koja radi na kasi u jednom trgovinskom lancu.

I u kompaniji "Lidl Srbija" potvrđuju da se suočavaju sa različitim pokušajima krađe, ali da zahvaljujući merama bezbednosti koje poseduju, one su retko uspešne i uglavnom se okončaju brzo i bez ometanja ostalih potrošača.

foto: Shutterstock

- Najviše pokušaja je sprečeno i zabeleženo za proizvode koji su skuplji i sitniji, a načini za to su uglavnom različito skrivanje artikala. U svim Lidl prodavnicama imamo visok nivo opšte bezbednosti čemu doprinosi video nadzor, kao i e-gejt, odnosno vrata koja na ulazu u prodavnicu sprečavaju izlazak kroz ista, a za obezbeđivanje samog proizvoda koriste se i dodatna sigurnosna obezbeđenja. Na primer, prilikom prolaska kroz kasu, dužnost prodavca je da deaktivira sigurnosno obeležavanje proizvoda, a u slučaju da pri napuštanju prodavnice, potrošač kod sebe ima proizvod koji je i dalje obeležen, oglasiće se alarm. Mi u tom slučaju pozivamo potrošače da pokažu sadržaj kupovine obezbeđenju koje će, jednostavnom procedurom, utvrditi da li odgovara proizvodima koji su na računu - kažu u Lidlu.

Za krađe, kako kažu u Lidlu, koje se dese u njihovim prodavnicama pokreću se postupci pred relevantnim državnim organima i postupak prati do okončanja.