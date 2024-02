VELIKI UDAR NA KUĆNI BUDŽET: Ukoliko imate OVAJ uređaj u stanu, uskoro ćete morati debelo da ODREŠITE KESU, a ovo je razlog

Pre više od deset godina, tačnije 2013. godine, Evropska komisija donela je uredbu o obaveznoj ugradnji ekoloških kondenzacionih bojlera, a plan je da se kroz nekoliko godina svi pridržavaju te uredbe kako bi prema planu do 2050. godine kao kontinent postigli klimatsku neutralnost.

Taj potez Evrope direktno će uticati i na građane. Naime, plin, ali i ostala goriva postaju nepoželjni, pa Evropa suptilno planira da ih se reši ili barem smanji njihovu upotrebu na način da od 2027. kreće naplata emisije ugljen-dioksida na njih, piše Net.hr

Prema nekim predviđanjima, samo plin bi nakon toga mogao da poskupi barem 50 odsto.

Osim same cene energenata, građani će morati da naprave još jednu veliku investiciju, odnosno da zamene svoje stare bojlere, koji su već sada prošlost u sedam evropskih zemalja.

Naime, Direktivom je propisano da se svi postojeći fasadni plinski bojleri moraju zameniti kondenzacionim, koji su sigurniji za korištenje, ali i skuplji. A ta zamena će, kako stvari za sada stoje, morati da se izvrši do 2040. godine, kako je nedavno gostujući u različitim medijima istakao i prof.dr.sc. Neven Duić s Fakulteta mašinstva i brodogradnje, Katedra za energetska postrojenja i energetiku.

Stručnjaci ističu da bi to moglo da stvori dosta problema onima koji žive u zgradama, jer trošak nije samo promena bojlera, već će morati da se modifikuju i dimnjaci. S obzirom na to da se veliki deo stanovništva u Hrvatskoj, posebno u kontinentalnom delu, greju na plin, to bi mogao biti dosta veliki udarac na kućne budžete.

