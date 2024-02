ANDREJ PREBLEDEO KADA MU JE 5 MESECI POSLE PREGLEDA STIGAO RAČUN IZ BOLNICE: Mislio da će proći besplatno, a DEBELO ga ODRALI

Lekarski pregledi u Americi su skupi, i to svi znamo, ali mnogi ljudi sa Balkana se često zaprepaste kada im lekari isporuče astronomske iznose za određene usluge. Ovog puta se u toj ulozi našao Andrej, kome je za pregled grla ispostavljen račun od čak 2.500 dolara.

Da stvar bude još gora, ovaj račun Andreju je stigao pet meseci od lekarskog pregleda, iako mu je rečeno da mu osiguranje pokriva sve troškove.

foto: Shutterstock

- Došao mi je račun iz američke bolnice, pet meseci nakon što sam obavio pregled, a račun iznosi 2.500 dolara. Ja kad sam to video, 2.500 dolara samo za pregled grla! - započinje Andrej.

Kako objašnjava, misleći da je imao upalu grla, jer je dva dana imao temperaturu 40, otišao je kod doktora, znajući da su studenti osigurani i da neće morati ništa da plati.

- Pitao sam da li moram nešto da platim i dok nisu proverili da li mi osiguranje to pokriva, nisu me uopšte pustili, nisu hteli da mi urade pregled. Rekli su mi da pokriva, još sam ja dva puta pitao nakon pregleda, a meni sad račun pet meseci nakon toga stiže sa iznosom od 2.500 dolara! Dobra stvar je što je pokriveno negde 2.000 dolara, a ja dugujem ostatak. Strah me je da ne platim, jer moram da idem ponovo u Ameriku, ali 500 dolara da dam - nema šanse, ne znam šta da radim - zaključuje Andrej.

kurir.rs/TikTok