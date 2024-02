KAFA 100 DINARA, RUČAK ZA DVOJE 1.500: Zbog ovih cena u restoranima mnogi će se sigurno vratiti u popularnu srpsku banju!

Osim već standardno popularnih planina poput Kopaonika i Zlatibora, tokom minulih prazničnih dana, veoma posećena bila je i Vrnjačka Banja, kroz koju je prošlo na hiljade posetilaca. Uređeno šetalište i mnoštvo sadržaja primamili su goste iz svih delova Srbije, ali ono što je na većinu njih ostavilo pozitivan utisak jesu pristupačne cene.

- Očekivali smo i ovde da bude papreno, pa su nas cene stvarno pozitivno iznenadile. Obična kafa je 100 dinara, espreso kafa 150, a ručak za dvoje nije više od 1.500 dinara. Domaćini su ljubazni i srdačni, konobari takođe. Definitivno, ovo je destinacija na koju ćemo se ponovo vratiti - rekao je ekonomista Sreten V. iz Sombora koji je praznike proveo u Vrnjačkoj Banji.

Ono što će dodatno doprineti popularizaciji ovog mesta u nekom narednom periodu svakako jeste izgradnja gondole, koja će Vrnjačku Banju povezati sa planinom Goč.

- To je potrebno svakoj turističkoj destinaciji koja ima potencijal, naročito za skijanje. Mislim da je to pun pogodak i ono što je jako bitno da ugostitelji ostanu pribrani kada su cene u pitanju i da će to biti razlog koji može da potuče konkurenciju, kada je u pitanju odmor u Srbiji - dodaje naš sagovornik.

On veruje da i završetak i puštanje u saobraćaj Moravskog koridora Vrnjačku Banju stavlja na prvo mesto kada je u pitanju porodični odmor.

kurir.rs/Rina