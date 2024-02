ODLIČNA PLATA, PUTOVANJA I VELIKE MOGUĆNOSTI: Ovaj posao je za mnoge noćna mora, a Ivan "živi svoj san"

Rad od kuće je primamljiv mnogima, a kada je u pitanju rad i putovanje, pa to je već druga priča. Iako mnogima najpre na pamet pada posao stjuardese, rad na brodu svakako nije zanemarljiv.

Na sajtovima se često mogu naći ponude koje jasno opisuju kakvi kadrovi su potrebni, kao i uslovi, ali i visina plate je jasno istaknuta. Diploma fakulteta uglavnom nije neophodna, dok je iskustvo ipak preporučljivo, ali ne i presudno.

IT stručnjaci su i na brodu, kruzeru, najtraženiji, a plata se kreće i do 5.000 dolara.

Jedno od najtraženijih mesta jeste "sommelier". Nephodno je odlično znanje o vinima (vrste grožđa, regije…), kao i napredno znanje engleskog jezika. Mesečna zarada je oko 3.800 dolara.

Takođe tu je i mesto presonalnog kuvara koji može zaraditi oko 3.350 dolara, a traže se i pica majstori, pasta majstori kao i pekari, a njihova plata je više od 2.000 dolara.

Osobe za održavanje prostora, kao i konobari su i te kako traženi, a plata se kreće oko 2.000 dolara, dok su smeštaj i hrana naravno obezbeđeni.

Ipak, jedan poznati influenser Ivan Panić, koji radi na brodu, ispričao je svoje iskustvo putem društvenih mreža.

Kako je istakao, posao ne traje osam sati, već se radi "po ceo dan", dok su pauze minimalne. Smena počinje oko 7.30 pa uglavnom traje do 11.00. Tada sleduje pauza od sat vremena, koja nije dovoljna, jer kako kaže, toliko mu treba da stigne do svoje kabine, i da se vrati na mesto na kojem trenutno radi. Nakon toga krece rad, od 13, pa sve do 18 časova, nakon čega sledi još jedna pauza od sat vremena, a potom je usledio i rad do kasno.

Rad može trajati 12 sati, ali i više u zavisnosti od potreba i gužve na brodu ili kruzeru. Ipak, Ivan ne krije da i pored svega, "živi svoj san".

