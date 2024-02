EVO TAČNE RAČUNICE! OVO JE CENA KREČENJA ZA STAN OD 90 KVADRATA: Moleri poskupeli ruke, a više para spremite i za materijal

Za krečenje i sređivanje stana mnogi biraju proleće kao idealno godišnje doba. Pošto nam se bliži lepše vreme, mnogi već,sada planiraju ovaj kućni posao i kreću u potragu za majstorima. Dobro je, međutim, pre svega da se raspitate kolike su cene materijala i ovih usluga na tržištu.

Ko želi da prođe jeftinije i zna kako se farbaju zidovi, odlučiće se za vrijantu "uradi sam". To će biti nešto isplativije, ali će zahtevati dodatno vreme i trud. Osim toga, profesionalca nije lako ni naći, jer se svi radovi se zakazuju i mesec dana unapred.

CENE Krečenje metra kvadratnog košta od dva evra pa naviše sa vašim materijalom, odnosno četiri, pa naviše uz materijal koji obezbedi majstor. Tu treba dodati i cenu pripreme koja varira u zavisnosti od stanja zidova, pa se svakako treba dobro unapred dogovoriti sa majstorima.

Jedna naša sugrađanka ostala je u neverici kada se kod molera raspitivala koliko će je koštati krečenje stana od 90 kvadrata.

- Jedan je tražio 850 evra za krečenje i gletovanje i to je cena bez materijala, bez zaštite i pomeranja nameštaja. Znači da bukvalno samo dođe da okreči i izgletuje. Taj majstor je bio "preko veze" i rekao nam je da nam daje najnižu moguću cenu - navela je ona.

foto: RINA/Ljig Info

Posebno je zaprepastila ponuda molera koja uključuje zaštitu krep trakom i folijom sa pomeranjem nameštaja koja košta čak 200 evra! Dakle, ovo je cena samo za zaštitu i pomeranje nameštaja, bez materijala i "ruku".

- Drugi majstor je izneo detaljnu računicu - materijal za površinu od 90 kvadrata, ruke, pomenutu zaštitu nameštaja. Ukupna računica za to iznosi 1.360 evra - priča Beograđanka.

S druge strane, moleri iz Beograda poskupljenje svojih usluga pravdaju inflacijom i tvrde da je nabavna cena proizvoda je skočila od 20 do 40 odsto.

- Naše usluge su u odnosu na prošlu godinu skuplje za oko 15 odsto i praktično ne prate rast cene materijala, nego inflaciju, odnosno, raste cena goriva i hrane - objasnio je moler.

foto: luciano de polo stokkete / Alamy / Alamy / Profimedia

On je naveo i da nikome od njegovih kolega ne pada na pamet da radi ispod dva evra po kvadratu i to je samo cena za krečenje u belo. Ali, na primer, struganje, gletovanje i krečenje u prestonici košta 6,5, dok je gletovanje i krečenje 5,5 evra po kvadratu što su, kako napominje majstor, „minimalne cene za beogradske uslove“.

Računica je jasna, ako sami krečite stan u belo prosečne površine od 60 kvadratnih metara koštaće vas minimalno 6.000 dinara, a ako angažujete majstore trošak drastično raste, pa to može da vas košta i više od 65.000 dinara.

Detaljan cenovnik materijala za krečenje:

Poludisperzivne boje (15kg) 1.800 - 2.500 RSD Disperzivne boje (15kg) 3.500 - 5.500 RSD Akrilne bolje (kg) 900 - 2.000 RSD Valjak 350 - 900 RSD Četka 100 - 350 RSD Špahtla 250 - 500 RSD Gips (2kg) 100 RSD Teleskop za valjak 650 RSD Traka za zaštitu 90 -140 RSD Najlon za zaštitu nameštaja 65 RSD Gleterica 700 RSD Rešetka za ceđenje boje 120 RSD

Koliko košta renoviranje kupatila?

Podsetimo, ako ovog proleća planirate obnovu kupatila, treba da znate da najjeftinije uvođenje hidroizolacije u Srbiji više ne košta 60, nego 80 evra po kvadratu. Najviša cena ove vrste radova u Srbiji je ostala na prošlogodišnjem nivou od 120 evra po kvadratu, ali taj posao vas u Beogradu može koštati i svih 150.

Minimalna cena za jedno kupatilo je oko 550 evra, 350 za grub rad i 200 za finu montažu sanitarija i elemenata. Što više sanitarija i elemenata znači i višu cenu, pogotovo ako je reč o kupatilima sa tuš kabinom, pa je moguće da trošak bude od 100 do 200 evra viši.

Ako, pored hidroizolacije, obnavljate i pločice, a to je najčešće slučaj kod renoviranja kupatila i tu su cene porasle od 30 do 50 odsto.

- Na cenu keramičara po kvadratu će uticati mnogo faktora, poput vrste pločica, lokacije, stanja podloge i ostalo. Ugradnja klasičnih pločica kreće se od 8 do 12, pločica debljine 2-3 centimetra od 12 do 14, priprema podloge je od 4 do 6, a izrada košuljice od 12 do 16 evra po kvadratu. Cene su, naravno, bez materijala. Dok su donje cene prosek za Srbiju, gornje su beogradske, ali one u ekstremnim slučajevima, od usluge do usluge, idu još za 1 do 2 evra – objašnjava keramičar iz Kraljeva koji radi po celoj Srbiji.