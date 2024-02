ŠOK-KREDIT, POZAJMIŠ 30.000, VRATIŠ SKORO 50.000?! Ko od banke mora da digne za OVO, sitna slova neka čita i po triput! Papreno

Građani koji planiraju renoviranje stana, svesni su koliko ovi troškovi mogu da budu visoki, pa se neretko odlučuju da pomoć u ovom “podvigu” potraže od banke i podignu kredit za tu namenu.

Pojedine banke imaju posebne kredite za renoviranje i adaptaciju, koji mogu da budu korisni za sve one koji planiraju radove u kući ili stanu, ali treba obratiti pažnju na kamatu koja može da bude i ekstremno visoka.

Više banaka u Srbiji nudi kredite za renoviranje i adaptaciju, što potencijalnim korisnicima može da se učini kao odlična prilika da konačno srede svoju nekretninu.

Neke banke ovu pozajmicu nude kao stambeni, neke kao keš kredit, ali namena im je ista - korisnici mogu da ih podignu ukoliko žele da renoviraju kupatilo, postave parket, kupe novi nameštaj…

Što se tiče iznosa kredita, građani koji renoviraju stanove mogu da računaju na pozajmicu od 50.000 dinara, pa sve do 50.000 evra, a period otplate varira od 13 meseci, pa sve do 20 godina (240 meseci).

Što se tiče kamate, one idu od 7,63 do čak 20 odsto.

Inače, ovakvu vrstu kredita mogu da podignu svi građani koji su zaposleni za stalno, i to od tri do šest meseci kod istog poslodavca, a ovaj period varira od banke do banke.

Rata od 4.000 dinara, ali i više od 250 evra

Kolika će biti rata onim građanima koji odluče da podignu kredit kako bi renovirali kuću ili stan?

Sudeći po zvaničnim podacima sa sajtova banaka, veći iznos zajma, znači i nižu kamatu.

Tako jedna banka nudi kredit sa kamatom od 7,63 odsto, što je jedna od najpovoljnijih opcija, pa ako bi klijent podigao nešto veći iznos kredita, recimo 30.000 evra, sa dugačkim periodom otplate od 15 godina, mesečna rata iznosila bi do kraja ove godine 240, a od 2025. pa nadalje 270 evra. Krajnji iznos koji bi u ovom slučaju klijent isplatio banci je 49.640 evra.

Ovakvu pozajmicu za renoviranje banka nudi kao stambeni kredit, a samim tim i kamata je niža. Razlog je ograničenje NBS na kamate za stambene kredite.

Iako većina banaka kredite za renoviranje odobrava samo sopstvenim klijentima, tako da oni koji žele da srede stan, platu treba da prebace na račun u banci koju su odabrali, postoje i slučajevi u kojima to nije obavezno. Ipak, treba dobro razmisliti da li se to isplati, jer su kamate u ovom slučaju previsoke. Recimo, jedna banka koja koja odobrava ovu vrstu pozajmice i onim građanima koji nisu njeni klijenti, obračunava kamatu do čak 19,48 odsto, dok je za njene klijente ona niža, pa ide do oko 15 odsto.

U tom slučaju će za isti iznos kredita, 8.500 evra i sa periodom otplate od 10 godina, klijent banke će svakog meseca plaćati oko 14.350, dok bi građani koji imaju račun u drugoj banci morali da izdvajaju nešto više, oko 16.450 dinara, a na kraju će banci isplatiti čak 16.850 evra.

Što se tiče manjih iznosa kredita, jedna banka nudi klijentima mogućnost da podignu svega 50.000 dinara, što može da bude dobra opcija za manje popravke u kući ili kupovinu potrebnog sitnijeg nameštaja. U tom slučaju, sa kamatom nešto većom od 13 odsto i periodom otplate od 13 meseci, rata će iznositi oko 4.150 dinara.

Stambeni ili kredit za adaptaciju? Iako neke banke kredit za renoviranje nude kao stambeni, a neke kao keš kredit, za korisnike ovih pozajmica razlika se odnosi siključivo na visinu kamate, ali i moguće pozajmice, s obzirom na to nizak iznos, poput 50.000 dinara, ne može da se vodi kao stambeni kredit. U oba slučaja, korisnicima će biti obezbeđena sredstva za renoviranje stana ili kuće. Da li će se pozajmica voditi kao gotovinska ili stambena, zavisi isključivo od banke, odnosno njene klasifikacije kredita koje ima u ponudi.

