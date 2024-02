Za sve one koji su se kod banaka zaduživali u evrima država je donekle olakšala otplatu kredita moratorijumom koji je ograničio kamatu. Mnogi su se opustili i više i ne prate kako se kreću vrednosti euribora, a on se za sad i dalje drži na oko 4%. Stručnjaci su i dalje pesimisti da li će kamate početi da padaju pa se postavlja i pitanje da li će država produžiti moratorijum i posle kraja ove godine. Jer u suprotnom opet će preko noći rate kredita skočiti za par desetina pa i stotina evra. Da li je sada loše vreme za zaduživanje i zašto je trend zaduživanja prešao u trend štednje vpdotečji emisije Puls Srbije pitali su Dejana Gavrilovića iz udruženja Efektiva.

05:23 NIKAD NIJE BILO NEPOVOLJNIJE UZETI STAMBENI KREDIT NEGO SAD Gavrilović: Cene na istorijskom maksimumu, MORA I EURIBOR DA PADNE

- Dobar signal svakako jeste to što je vrednost Euribora u proteklih par meseci malo oslabila, dakle njegova vrednost je pala. Protekle dve godine ta vrednost je konstantno rasla, a početkom 2022. on je čak bio u minusu. Pričamo konkretno o šestomesečnom Euriboru koji je dosta zastupljen u kamatnim stopama na stambenim kreditima. On je negde jul, avgust bio čak i preko 4, a sadašnja vrednost mu je negde oko 3,8. Dakle, on blago, blago pada. Da li će to da se nastavi u narednom periodu, videćemo - rekao je Gavrilović.

Osvrnuo se i na pad potražnje za stambenim kreditima u poslednjem mesecu.

- Broj stambenih kredita, odnosno novoizdatih stambenih kredita je značajno opao. Ja sam tu informaciju dobio sa nekoliko strana. Ne znam, i notari kažu da pada prodaja nekretnina. U nekom trenutku će verovatno da se ta situacija ponovo promeni. Euribor će krenuti na dole pa će opet da se pojača tražnja za kreditima.

Prokomentarisao je i aktuelni moratorijum koji ističe krajem 2024. godine.

- Ono što je sigurno je da su korisnici stambenih kredita zaštićeni do kraja ove godine, tim ograničenjem kamatnih stopa. Šta će biti, da li će NBS to da produži i kako će se kretati kamatne stope, najbolje je da o tome pričamo krajem ove godine. Na veći iznos kredita, za nekoga ko je skoro podigao kredit na duži rok otplate, tu razlika bude značajna na mesečnom nivou kada poredimo ratu koju bi platio i ratu koju plaća sada.

Za kraj, Gavrilović je ocenio da je sadašnji period najnepovoljniji za podizanje stambenog kredita.

- Pa mislim da je sada, ovaj momenat, dakle prošla i ova godina, što se tiče podizanja stambenih kredita, nikad teže okolnosti za potencijalne korisnike. S jedne strane imamo cenu nekretnina koja je na maksimumu, dakle nikada nisu bile ove cene nekretnina koje su sada. S druge strane imamo visoke kamatne stope. Na sve to realan rast primanja nije pratio skok ovih cena.

Kurir.rs

