SVE KRCATO ZA SRETENJE, NA OVOJ PLANINI SE TRAŽI MESTO VIŠE: Rezervisana pred praznike, cena apartmana od 40 do 60 evra (FOTO)

Bajina Bašta - Neposredno pre državni praznik Sretenje svi smeštajni kapaciteti u Bajinoj Bašti su popunjeni skoro sto odsto.

Prepoznata kao odlična destinacija za porodični odmor planina Tara ponovo je privukla veliki broj gostiju, a nepisano je pravilo da oni koji jednom dođu uvek se vraćaju. Povoljne cene za svačiji džep, ono je što takođe privlači posetioce.

Hoteli VU “Tara“ sa glavnim objektom „Omorika“ i ove godine su prepoznati od strane turista kao mesto koje pruže odlične uslove za boravak. Mesta ima jedino u hotelu „Beli bor“ gde cena polupansiona iznosi 5100 din uz mogućnost besplatnog korišćenja bazena, saune i teretane u "Omorici". Cena je izražena po osobi na dnevnom nivou, rekao je za RINU Siniša Spasojević iz TO Tara - Drina.

On dodaje da cene za pojedine kategorije privatnih smeštajnih jedinica na Tari variraju u zavisnosti od tipa i u znatnoj meri su korigovane u smislu smanjenja u odnosu na novogodišnje praznike. Najam apartmana iznosi od 40 do 60 evra. Cena vikendica za izdavanje je bazirana na dnevnom najmu i iznosi od 50 do 120 evra za luksuzniji smeštaj sa pratećim sadržajima, đakuzijem i saunom.

Dolaskom u Bajinu Baštu i na Taru očekuju vas brojne mogućnosti za aktivan odmor poput planinarenja, biciklističkih tura, vožnji kvadova, izleta do atraktivnih vidikovaca Nacionalnog parka Tara i još mnogo toga. Tokom prazničnih dana posvećenih Danu državnosti u Bajinoj Bašti su zakazana primerena dešavanja iz oblasti kulture koja takođe mogu biti zanimljiva posetiocima destinacije Tara Drina Bajina Bašta.

Za sve informacije o aktivnostima i dostupnim sadržajima tokom praznika pozovite ili posetite Turistički info centar Bajina Bašta koji radi svaki dan.

