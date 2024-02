PAPRENE KAZNE ZA VOŽNJU NEREGISTROVANOG VOZILA: Postoje 3 načina da ih "ZAOBIĐETE", ovako možete da se odvezete do tehničkog

Neretko se dešava da vozači zaborave datum isteka registracije svog automobila i nenamerno nastave da ga voze i nakon što je ona istekla. Kazne u tom slučaju nisu male, tolerancija ne postoji, rezervne varijante kako neregistrovano vozilo dovesti do tehničkog pregleda nisu jednostavne i dodatno koštaju, pa je jednostavno najbolje ne rizikovati i tehnički pregled obaviti pre isteka datuma registracije.

Kazna za vožnju neregistrovanog vozila od 10.000 do 20.000 dinara

Jer, kako je propisano Zakonom o bezbednosti saobraćaja (ZBS), novčane kazne za vožnju neregistrovanog vozila su sve više kako se vreme od poslednje registracije vozila produžava.

ukoliko je od isteka registracije prošlo 30 dana kazna iznosi 10.000 dinara

ukoliko je prošlo više od 60 dana, kazna se duplira i iznosi 20.000 dinara

Mnogo oštrija kazna sledi vozaču koji se nađe za volanom automobila koji uopšte nije upisan u jedinstven registar vozila, zato što je ili odjavljen ili nikada nije ni registrovan.

Ona se kreće u rasponu od 20.000 do 40.000 dinara ili se menja zatvorom do 30 dana, uz 6 kaznenih poena i zabranu vožnje od najmanje 3 meseca.

Vozači se pitaju da li postoji tolerancija nakon isteka registracije, ali je odgovor negativan, s obzirom da u ZBS precizno stoji sledeće: “Motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice”.

Kako neregistrovano vozilo dovesti do tehničkog pregleda

Sledeća dilema vozača koji zaborave ili iz nekog drugog razloga “preskoče” datum isteka registracije, jeste kako da automobil odvezu na tehnički pregled kada mu je registracija tek istekla.

Prva varijanta

Prva varijanta su probne tablice, a u praksi sprovođenje toga u delo izgleda ovako:

odjavite automobil, odnosno, vratite registarske tablice i poništite saobraćajnu dozvolu

uzmete probne tablice

odete na tehnički pregled

registrujete vozilo i dobijete nove registarske tablice i saobraćajnu dozvolu

foto: Zorana Jevtić

Druga varijanta - Ako ovako mislite u zabludi ste

Druga, često pominjana varijanta jeste da neko svojim vozilom vaš automobil "odvuče" do tehničkog pregleda. U pitanju je, međutim, zabluda pošto to nije dozvoljeno.

ZBS, naime, precizira sledeće: “Pošto je vaš automobil neregistrovan, on nema ni obavezno osiguranje, što znači da ne sme da učestvuje u saobraćaju. U ovom slučaju on se ne posmatra kao bilo koje priključno vozilo, a za koja su takođe potrebna važeća dokumenta”.

Treća varijanta - Skupo šlepovanje

Treća varijanta je najjednostavnije i najsigurnije rešenje, a to je angažovanje šlep službe.

Cene prevoza šlep službom zavisi od raznih faktora, ali većina ovih prevoznika ostavlja mogućnost dogovora. Prevoz šlep službom od 10 do 15 kilometara na području Beograda iznosi od 2.500 do 3.500 dinara, dok je cena te usluge u unutrašnjosti Srbije u proseku za do 500 dinara niža.

foto: Kurir TV

Tehnički pregled na vreme i problem - rešen!

S obzirom da i prva i treća varijanta odvoženja neregistrovanog automobila do tehničkog pregleda koštaju i iziskuju dodatno vreme, najbolji način jeste obavljanje tehničkog pregleda – na vreme.

ZBS je predvideo da se tehnički pregled može uraditi najranije 30 dana pre isteka registracije, a bez obzira koliko dana unapred registrovali vozilo, registracija se produžava godinu dana od datuma koji piše na registracionoj nalepnici.

A šta je sve važno na tehničkom pregledu, jer ako se on ne prođe nema ni registracije? Pre svega, pre odlaska na tehnički pregled korisno je posetiti svog majstora i otkloniti sve moguće nedostatke. Takođe, potrebno je oprati i očistiti svoj automobil. Naime, s obzirom da se vaše vozilo na tehničkom pregledu detaljno fotografiše, važan je i spoljašni izgled.

A kada tako pripremljeni stignete u izabrani servis tehničkog pregleda, pre nego što taj proces počne, traži se sledeće:

da li je vozilo prazno

da li je vozilo čisto i u voznom stanju

da li vozilo poseduje registarske tablice ili tablice za privremeno označavanje

traži se na uvid saobraćajna dozvola

traži se na uvid lična karta osobe koja je dovezla vozilo

Nakon identifikacije automobila, sledi provera tehničke ispravnosti koja podrazumeva da svi mehanizmi na vozilu moraju biti u potpunosti ispravni. U tom smislu, proverava se:

motorna grupa

upravljački i kočioni mehanizam

rashladni i izduvni sistem

karoserija

šasija

pod

blatobrani

branici

pneumatici koji na obe osovine moraju biti istih dimenzija, istog proizvođača i modela

Farovi, migavci, lampica za tablicu, brisači - Sve mora biti ispravno

Na tehničkom pregledu vas očekuje i provera svetlosnih i signalnih uređaja:

svih farova

prednjeg svetla za maglu

svetla za vožnju unazad

prednja i zadnja poziciona svetla

parkirna svetla

svetla zadnje registarske tablice

stop svetla

pokazivače pravca

uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca

svetlosni znak upozorenja

foto: Zorana Jevtić

Kada je reč o uređajima koji omogućavaju normalnu vidljivost, na tehničkom pregledu se proverava:

vetrobran

spoljna prozorska okna

uređaj za brisanje vetrobrana

uređaj za kvašenje spoljne strane vetrobrana

vozačka ogledala

Što se tiče obavezne opreme vozila, a to je sledeća provera na tehničkom pregledu, propisano je da svako vozilo mora imati:

reflektujući prsluk

sigurnosni trougao

sajlu ili uže za vuču

komplet prve pomoći

rezervni točak je obavezan, osim u slučaju da vaš četvorotočkaš ima run-flat pneumatike ili neko drugo sredstvo koje može da posluži za privremenu popravku probušene gume

Ako bilo šta od navedenog nedostaje ili nije ispravno, rok za otklanjanje nedostataka je tri dana do ponovnog “izlaska” na tehnički pregled.

Dakle, osim što se savetuje da tehnički pregled obavite pre isteka registracije, savet je i da pre njega svakako posetite majstora koji će proveriti stanje vašeg četvorotočkaša, s obzirom da i sitni nedostaci, poput toga da ne radi svetiljka za zadnju tablicu ili da nemate dovoljno tečnosti za pranje vetrobrana, znači da ćete morati na “popravni”.

(Kurir.rs/Blic)