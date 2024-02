OVI POSLOVI DONOSE DOBRU ZARADU, A NEMAJU VEZE SA IT SEKTOROM! Plata nekoliko hiljada evra, daju i smeštaj ako niste iz Beograda

Svakako nam je IT i dalje najplaćenija oblast, ali pojavljuju se zanimanja koja su sve plaćenija i traženija iz oblasti zanata.

PR menadžer Infostuda Miloš Turinski otkrio je koja zanimanja će biti najtraženija u budućnosti, koji to poslovi u Srbiji donose najveću zaradu, šta je ono što poslodavci traže, a šta zaposleni zahtevaju kao i kako će razvoj veštačke inteligencije uticati na radna mesta.

"Svakako nam je IT i dalje najplaćenija oblast, sa druge strane ako posmatramo našu strukturu i naše oglase za poslove koje su se nalazile ne samo u prethodnoj godini, nego godinama za nama, ja moram da istaknem zanate.

ričamo o platama koje su više hiljada evra, a poslodavci pošto zanatlija nema, pokušavaju da budu konkurentni na našem tržištu i da privuku sav onaj kadar koji je ostao na tržištu. Imali smo situaciju za vodoinstalatere, na primer, da se nudila plata od 2.000 evra, to je početna plata, i moguće stanovanje ukoliko niste iz Beograda. Sa druge strane, za električara preko 1.500 evra, buregdžija 1.500 evra", rekao je Turinski.

Skandinavske zemlje su među prvima uvele četvorodnevnu radnu nedelju, najpre kao test koji se pokazao uspešnim, a potom i kao praksu u kompanijama.

"To jeste dobar način da se olakša ljudima ta radna nedelja. Sa druge strane, uvek možete da napravite i drugu preraspodelu. Možete da skratite radni dan. Pa tako ne mora da traje 8 sati, nego može da traje 6 sati. I onda da imate petodnevnu radnu nedelju, ali po 6 sati. Ne možete mnogo očekivati od umornog radnika. Međutim, kad je počeo taj trend sa četvorodnevnom radnom nedeljom, neke kompanije i kod nas su se zapitale da li je to zaista moguće. I onda imamo primer kod jedne ili dve kompanije koje su to zaista uvele. Test faza je pokazala da za četiri dana, radnici mogu da završe isti posao, pa čak i više nego što su radili pet dana", ispričao je Turinski.

