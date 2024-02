OVDE ŽIVI 20.000 SRBA I MESEČNO ZARAĐUJU VIŠE OD 6.000 €: Minimalac računaju isključivo po satu, a ova ZANIMANJA SU NAJISPLATIVIJA

Holandija, poznata po svojim živopisnim tulipanima i vetrenjačama, postaje sve popularnija destinacija za radnike iz Srbije. Ova zemlja, karakteristična po visokom standardu života, progresivnom društvu i dobro razvijenoj ekonomiji, nudi raznolike mogućnosti za zaposlenje.

Međutim, razumevanje ekonomske slike Holandije zahteva uvid u njene prosečne plate po zanimanjima, troškove života i druge ekonomske faktore koji utiču na svakodnevni život.

Ekonomski odnosi između Srbije i Holandije su sve intenzivniji, a broj Srba koji odlučuju da svoju karijeru grade u Holandiji kontinuirano raste. Procenjuje se da trenutno u Holandiji živi preko 20.000 Srba. Većina njih koncentrisana je u Roterdamu i Amsterdamu.

U ovom tekstu stoji ne samo kolike su zarade za različitih zanimanja u Holandiji, već i troškove života, kao i najveće mane života u ovoj zemlji.

Kolike su plate u Holandiji

U nastavku teksta nalaze se liste plata po zanimanjima u Holandiji. Uzmite u obzir to da su u pitanju bruto plate, što znači da nakon plaćanja poreza, radniku ostaje značajno manji iznos. Takođe, uzmite u obzir to da su u pitanju prosečne plate, što znači da one mogu biti značajno više ili niže u zavisnosti od različitih faktora poput radnog iskustva, grada, kompanije itd.

Plate fizičkih radnika u Holandiji

Plata fizičkih radnika u Holandiji varira u zavisnosti od zanimanja, industrije i iskustva. Generalno, ovi poslovi su dobro plaćeni u poređenju sa mnogim drugim zemljama. Zbog visokih zarada, kao i zbog stabilne ekonomske situacije, Holandija privlači veliki broj radnika iz Srbije i Balkana, posebno za poslove kao što su građevinarstvo, poljoprivreda, i transport.

Vodoinstalater: 2.750 evra

Električar: 2.644 evra

Majstor na gradilištu: 2.900 evra

Stolar: 2.450 evra

Operater krana: 3.140 evra

Moler: 2.300 evra

CNC Operater: 3.000 evra

Čistač: 1.900 evra

Rudar: 4.900 evra

Plate ugostitelja u Holandiji

Kada se radi o ugostiteljstvu u Holandiji, priča je malo drugačija. Rad u restoranima, kafićima i hotelima nije samo pitanje plate – to je i stil života. Ugostiteljski radnici često uživaju u dinamičnom okruženju, susrećući se sa ljudima iz raznih krajeva sveta. Plate u ugostiteljstvu mogu biti različite, zavisno od pozicije, iskustva i tipa ugostiteljskog objekta.

Hostesa: 2.600 evra

Pomoćni kuvar: 2.080 evra

Šef kuhinje: 4.300 evra

Barmen: 2.400 evra

Stjuardesa: 3.900 evra

Pica majstor: 3.350 evra

Konobar: 2.450 evra

Plate medicinskih radnika u Holandiji

Medicinski radnici u Holandiji spadaju među bolje plaćene profesije. Ova zemlja je poznata po svom visoko razvijenom zdravstvenom sistemu i investira značajna sredstva u ovu oblast. Plate lekara, medicinskih sestara i tehničara odražavaju visok nivo stručnosti i odgovornosti koji ova zanimanja zahtevaju. Kvalitet rada i posvećenost pacijentima cene se i nagrađuju, što čini rad u zdravstvenom sektoru u Holandiji ne samo finansijski isplativim, već i profesionalno ispunjavajućim.

Anesteziolog: 5.600 evra

Stomatolog: 5.100 evra

Maser: 2.550 evra

Medicinska sestra: 3.050 evra

Farmaceut: 4.400 evra

Radiolog: 3.650 evra

Veterinar: 3.700 evra

Negovateljica: 2.700 evra

Plate programera u Holandiji

U Holandiji, programeri su među najbolje plaćenim profesionalcima. Ova zemlja ima snažnu IT industriju sa velikim brojem startapa, kao i prisustvom velikih tehnoloških kompanija. Plate programera variraju u zavisnosti od njihovog iskustva, specijalizacije, tehnologije koju koriste, kao i od veličine i vrste kompanije u kojoj rade. Programeri početnici mogu očekivati malo više od minimalne plate, dok iskusni programeri sa specijalizovanim znanjima mogu zarađivati i preko 5,000 evra mesečno.

Bekend developer: 4.800 evra

DevOps inženjer: 6.300 evra

Game developer: 4.400 evra

IT Tester: 3.700 evra

PHP Programer: 5.400 evra

Veb dizajner: 4.100 evra

Bruto i Neto plate u Holandiji

Razumevanje razlike između bruto i neto zarade u Holandiji je ključno kada se govori o plati. Bruto plata predstavlja ukupan iznos zarade pre odbijanja poreza i drugih troškova. S druge strane, neto plata je ono što vam ostaje nakon odbitka poreza na dohodak, doprinosa za socijalno osiguranje i penzijskog fonda.

Neto plata je zapravo iznos koji se uplaćuje na vaš bankovni račun svakog meseca. Prilikom razgovora o plati, poslodavci se obično osvrću na bruto mesečni iznos, ali je važno znati i neto iznos, jer postoji značajna razlika između ova dva iznosa.

Na primer, ako je vaša bruto mesečna plata 2.500 evra (27.778 evra godišnje, uključujući 8 procenata dodatka za godišnji odmor), nakon poreza i doprinosa, neto plata će biti oko 1.995 evra.

Prosečna zarada u Holandiji

Prema podacima Biroa za ekonomsku analizu u Holandiji, prosečna bruto godišnja zarada u 2023. godini iznosi 34.260 evra, odnosno 2.855 evra mesečno. Predviđa se da će se u periodu 2024-2025. godine ta suma povećati na 41.000 evra godišnje.

U poređenju sa drugim razvijenim zemljama, plate u Holandiji su prosečne i nešto niže u odnosu na SAD i UK. Ipak, Holandija je poznata po dobrom balansu između posla i privatnog života. Studije pokazuju da svega 0,3 procenta zaposlenih radi prekovremeno, što je značajno niže od svetskog proseka od 10 procenata.

Minimalne zarade u Holandiji

Minimalne plate u Holandiji od 1. januara 2024. godine razlikuju se po starosnoj dobi radnika. Za radnike od 21 godine i starije, minimalna satnica je 13,27 evra. Za one od 20 godina, satnica je 10,62 evra, dok je za 19-godišnjake 7,96 evra. Radnici od 18 godina zarađuju 6,64 evra na sat, za 17-godišnjake je to 5,24 evra, 16-godišnjaci zarađuju 4,58 evra, a 15-godišnjaci 3,98 evra po satu.

Od 2024. godine, holandska vlada je prešla na satničko izračunavanje minimalne plate, što olakšava kalkulaciju i pravednije je za zaposlene.

