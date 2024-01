"UBIH SE OBJAŠNJAVAJUĆI STRANCIMA OVU STAVKU NA RAČUNU, NIJE IM JASNO" Konobari čekaju početak sezone, dnevnice i od 3.500 dinara

Konobar u Srbiji jeste zanimanje koje nedostaje, ali i njima nedostaju veće plate i bolji uslovi. Čim počne priča o sezoni, tako krenu i nova-stara pitanja kako njihov položaj da se poboljša.

Pojedine zemlje, poput Hrvatske, kao jednu od mera za ovaj sektor uveli su i bakšiš koji po zakonu ide preko kartica. Kod nas je to još u povoju. Dodatno, kako priča jedan od konobara, stranci misle da im se bakšiš već računa.

"Ubih se objašnjavajući da stopa od 20 odsto koja je na fiskalnom računu, nije bakšiš koji ostavljaju nama već PDV", kaže V. V. inženjer koji radi konobarski posao u jednom poznatom lokalu u centru grada.

Prema njegovim rečima, stranci mešaju stopu poreza sa 20 odsto bakšiša koliko uglavnom ostavljaju vani.

"Napomenem uvek da mogu da ostave bakšiš iako plaćaju karticom, jer je to praksa koja još nije zaživela, a dobijem odgovor kako već na računu piše da je to tih 20 odsto. Lepo je kad neko ostavi 20 odsto od iznosa i za bakšiš, ali to u Srbiji nije čest slučaj", navodi on.

Dodatno, ističe da na račun od 3.000 do 5.000 dinara, gotovo svi po automatizmu ostave 200 dinara.

"Cenim ja tih 200 dinara, ali vidim kako se ceni naš posao negde drugde", navodi on i otkriva da je već ugovorio posao na hrvatskoj obali.

"Plata ide cele godine, prijava, more i obala. Nema šta da se razmišljam. Naša profesija ovde nije priznata. Mi smo ljudi koji služe hranu, ne peremo prozore, a jedina smo grana koja nema ni svoje ministarstvo", jada se on.

Kako zakonom urediti davanje i primanje bakšiša večita je tema srpskih konobara, taksista, dostavljača, kao i svih drugih koji žive od pružanja usluga i koji uz pomoć napojnica zadovoljnih mušterija upotpunjavaju kućni budžet.

I danas na nekim mestima možete da dodate željeni iznos prilikom plaćanja karticom, ali malo ko zna da od 100 dinara uplaćenih na ime bakšiša preko kartice, konobaru kom je novac namenjen ide samo 35 dinara.

- Plaćanjem bakšiša karticom stvara se višak u kasi, za taj višak pravi se knjižno zaduženje i za toliko se uvećava prihod te kafane. Kada hoćemo radniku da prebacimo taj novac, na njega moramo da obračunamo PDV od 20 odsto, kao i porez i doprinose koji iznose oko 45 odsto. To znači da ako želite da budete potpuno čisti 65 odsto bakšiša će ići državi, pa će od naših 100 dinara, konobar dobiti samo 35 - objasnio nam je ranije knjigovođa Aleksandar Segedi.

foto: Shutterstock

Ako Poreska uprava kod zaposlenih pronađe višak novca u odnosu na stanje u blagajni, oni podnose protiv poslodavaca prekršajne prijave za koje su zaprećene drakonske kazne koje se kreću u rasponu do 2 miliona dinara za pravna lica, do 500.000 dinara za preduzetnike.

Koristi od zakonskog regulisanja pitanja napojnice imali bi svi učesnici. Gosti bi dobijali bolju i kvalitetniju uslugu, uslužno osoblje veću zaradu, preduzetnici veći promet, a država veći prihod u budžetu.

Kao i gosti sagovornika, trebalo bi i mi da obraćamo pažnju šta piše na fiskalnom računu.

Verujemo, ni sami ne gledate ponaosob baš svaku stavku, ali neobična ili ona višak ne bi trebalo da promakne.

Na svakom fiskalnom računu potrebno da stoji:

PIB (poreski identifikacioni broj)

Naziv trgovca

Naziv kupljenog proizvoda

Cena

Datum koji nije stariji od 1. septembra

Fiskalni logo na dnu računa

I naravno PDV (20 odsto)

Prosečna plata konobara u Beogradu oko 65.000-70.000 dinara

Prosečna plata konobara je oko 65.000-70.000 dinara, a satnica koja se najčešće nudi na aktuelnim oglasima za posao je oko 350-370 dinara. Početna plata je oko 50.000 dinara, a konobari u Beogradu mogu zaraditi i preko 100.000 dinara u zavisnosti od lokacije i tipa objekta u kojem su zaposleni.

U jednoj objavi na internetu se nudi dnevnica od 3.500 dinara za konobare/konobarice, dok se u većini slučajeva nudi 2.000 dinara. Što se tiče prve ponude, u pitanju je povremeni rad nedeljom i ponedeljkom od 5-15 časova.

(Kurir.rs/Blic)