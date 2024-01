CENE MESA OTIŠLE U NEBESA I JOŠ ĆE DA POSKUPI! Jagnjetina i prasetina na stolu postaće luksuz: Ovo je detaljni cenovnik!

Cena svinjskog i jagnjećeg mesa mogla bi uskoro da dostigne maksimum s obzirom na to da je potražnja velika, a stoke sve manje. Uzrok su svinjska kuga, kao i bolest plavog jezika, koja najčešće napada ovce, goveda i koze.

Svinjska kuga je poslednjih meseci uništila znatan broj svinja u Srbiji, što će doprineti manjoj ponudi svinjetine, čija je cena već primetno sve veća. Nimalo bolja situacija nije ni s jagnjadima, koje kosi bolest plavog jezika. Bora Šuljmanac, vlasnik farme svinja iz Laćarka kod Sremske Mitrovice, kazao je da vlasnici mogu da utvrde cenu koju god hoće jer prasadi nema dovoljno na tržištu, pošto bi krmače morale da budu pobijene zbog svinjske kuge.

foto: RTV Mag Youtube printscreen

- Kupci u vreme praznika i slava hoće da imaju prasetinu na stolu i platiće je i 1.000 dinara po kilogramu žive vage, ako toliko traži prodavac. Realna cena prasetine bila bi 550 dinara po kilogramu žive vage, koliko košta u većim farmama. Međutim, vlasnici manjih farmi koriste priliku i podižu cenu svaki dan po 100 dinara jer prasadi nema - kazao je Šuljmanac i dodao da se za dva-tri meseca može očekivati i rast cene tovljenika jer se zbog afričke kuge teško obnavlja proizvodnja.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, obavljena je eutanazija oko 55.000 svinja. Osim poskupljenja, ovo može da dovede i do nestašice svinjetine, a po istom principu i jagnjetine.

Nebojša Kendrišić, veterinar, ali i vlasnik gazdinstva u Šidu, kaže da za bolest afričke kuge kod svinja ne postoji vakcina niti način lečenja.

foto: Beta/Dragan Gojić

- Ukoliko se desi da se jedna ili dve zaraze, onda se u tom oboru ubijaju sve svinje. To je zaista velika šteta. Ubijaju se i krmače, pa nema prasića, samim tim i novog mesa. To dalje dovodi do nestašice, ali i rasta cena žive vage. Upravo je afrička kuga dovela do poskupljenja svinjskog mesa - objašnjava naš sagovornik.

POMOR OVACA

Prema njegovim rečima, ista situacija je i s obolelim ovcama, koje napada bolest plavog jezika.

- Prvo moram da istaknem da je bolest plavog jezika zaobišla naš Šidski okrug, tako da s tim trenutno nemamo problema. Naravno, ukoliko se ona pojavi, to bi, kao i kod afričke kuge, dovelo do ubijanja ovaca. A onda i do nestašice jagnjadi. Sve su to stvari koje utiču na rast cena - kazao je Kendrišić.

foto: Shutterstock

Kilogram kao zlato svinjska leđa s kostima: od 650 do 750 dinara

vrat s kostima: od 750 do 800 dinara

but bez kostiju: od 790 do 900 dinara

plećka bez kostiju: od 620 do 840 dinara

svinjski file: od 1.000 do 1.400 dinara

svinjski kare bez kostiju: od 800 do 890 dinara

Mala prasad na samo pet pijaca

Deficit na domaćem tržištu, kada je reč o svinjama, možda najbolje ilustruje izveštaj Sistema tržišnih informacija Srbije (STIPS), gde se navodi da su se prasad telesne mase do 15 kilograma prošlog meseca mogla kupiti na svega pet stočnih pijaca u celoj zemlji. Nešto bolja bila je ponuda prasadi od 16 do 25 kilograma, koja su imala cenu od 450 do 650 dinara za kilogram žive vage. Kako se navodi u izveštaju STIPS, i ponuda i prodaja tovnih svinja bila je slaba, a dominantna cena za svinje do 120 kilograma žive vage bila je do 320 dinara. U velikim trgovinskim lancima cene pojedinih kategorija svinjskog mesa nisu niže od 600 dinara za kilogram.

Kurir.rs/ Republika.rs

Bonus video:

02:38 MESO IZAZIVA AGRESIJU KOD LJUDI! Glumci promenili ishranu, pa doživeli transformaciju: Imam više energije A JEDEM HOT DOG