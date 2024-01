SRBIN SKOKNUO DO VOLMARTA PA SE ŠOKIRAO Propast društva, voće po komadu, 120 dinara! Toalet papir, braćo i sestre, 18 dolara VIDEO

Srbin je pokazao cene u Ajovi u najpopularnijem lancu supermarketa u Americi i ostao potpuno šokiran komentarišući da hrana nikad nije bila skuplja!

- Čuveni Volmart, ovde vam je odeća, idemo odmah na hranu, tu se najbolje vidi koliko je sve poskupelo! Voće po komadu, pazite po komadu se računa, evo jabuke po komadu, 120 dinara, nikada se voće nije računalo po komadu, propast društva, znači strašno!, kaže on obilazeći kamerom samoposlugu i gondolu sa voćem posle čega je prešao na tamošnji najpoznatiji kečap.

Potpuni šok doživeo je kod gondole sa pahuljicama (cerealijama) i muslijem, omiljenim američkim doručkom, gde je prokomentarisao da kutija košta čak 8 dolara?!

- Toalet papir, braćo i sestre... 18 dolara, evo i jeftiniji 12 dolara...12 rolni - čuje se na snimku uz neskriveno čuđenje. Ima i 16 rolni za 11... Svi se sećamo fajta za vreme pandemije - kaže on dodajući da viršle nisu skupe - 12 za dolar.

Kad je reč o vinu, ovde se piju obično ona za 400 dinara... Stvari koje su ovde uvek bile najjeftinije, duksevi, i dalje su jeftinije, odeća, tehnologija, a hrana koja svakome treba, to je najviše poskupelo... To najviše boli, jer svakome to treba, skupo je, posebno ko živi od plate.

Račun iz Meka foto: Youtube Printscreen/Balkan Tech

Pošto su gotova jela? U Meku dali 46 dolara

- Uzeli smo ovo za 4 dolara, mislili smo da može za dvoje, ali je za jedno, lepo je ali...

Evo ga i Anino, to je bilo oko 3 dolara, koliko je to malecno, znači strašno, i porcije su smanjene...

Osiguranje i registracija golfa iz 2015.

Komunalije, struja, grejanje, voda, kanalizacija, smeće...

