5 EVRA VIŠE ZA OVU USLUGU! KOZMETIČARKA NALJUTILA ŽENE: Šta misle da su, kao kardiolozi? Ako ti je naporno nemoj da radiš

Otvaranje kozmetičkih salona eksplodiralo je tokom prethodne godine. Sve više žena odlučuje da se bavi baš ovim zanimanjem, najtraženije usluge su standardno manikir i pedikir, a čini se da su cene sve veće iz dana u dan.

Gotovo da nema zgrade u Srbiji u kojoj nema bar jedan salon za lepotu. Manikir je postao redovna rutina mnogih žena. Iako u samom Beogradu ima mnogo salona, čini se da svi rade punom parom i da posla uvek ima, a usluge više nisu tako jeftine. Talas poskupljenja koji je zahvatio sve, došao je i do ovih usluga. Cene su dosta veće, nego što je to bio slučaj pre godinu ili dve, a prostora ima i za još veći rast cena.

Cene manikira se razlikuju od zahteva mušterije i od toga da li se radi izlivanje noktiju, ili je to samo gel lak, ili pak trajni lak... Mnoge kozmetičarke iscrtavanje noktilju, odnoso popularni frenč naplaćaju dodatno, a u prilog tome govori i tvit jedne kozmetičarke koji objavila na svojim društvenim mrežama, a tiče se toga da će od sad frenč naplaćivati 5 evra više, jer potroši više vremena.

- Želim da vas obavestim da će cena frenča u buduće biti +5 evra. Smatram da je to u redu jer mi za frenč treba pola sata više. A i ima vas puno, bukvalno svaki dan 50 odsto vas želi frenč, ja sad smatram da je to posledica niske cene. Imam preko 20 žena koje konstantno rade frenč, i smatram da je to preterivanje. Eto iskrena da budem, napisala je ona.

Story noktarice, mislim djevojka stvarno ubija kako radi nokte ali brate ako ti je naporno onda ne treba ni da radis pic.twitter.com/WwjeOTkgsG — Анђела (@yo_soy_andjela) January 17, 2024

Ova objava razbesnela je njene pratioce koji su prokomentarisali da ne treba da radi ukoliko joj je naporno.

"Mislim devojka stvarno ubija kako radi nokte, ali brate ako ti je naporno onda ne treba ni da radiš, bio je jedan od komentara.

"E pa koliko su se nadigle kao da su kardiolozi, kad ih te žene i devojke odj*bu spustiće cene i moliti mušterije da se vrate. Šta misle da su? Na svakom drugom ćosku ima salona koliko želiš, devojke perfektno rade po NORMALNOJ CENI", još je jedan od komentara.

Sve veća ponuda i obuka

Stepen obrazovanja kozmetičara razlikuje se od najnižeg nivoa bazne ili osnovne obuke, na kursevima koji mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko meseci, pa sve do četvorogodišnjih stručnih škola, ali i privatnih akademija koje sve češće nude obuke za ovo zanimanje. Samo u Beogradu još uvek ima nekoliko državnih četvorogodišnjih srednjih škola za kozmetičkog tehničara, a veliki je broj i privatnih, u kojima se stiče isto ovo zvanje. Sa druge strane, ponuda kurseva i kratkotrajnih obuka, naročito za nokte, raste iz dana u dan.

Cene usluga variraju

Procene su da na tržištu osim oko 14.000 registrovanih preduzetnika u ovoj oblasti ima barem još toliko onih koji rade u sivoj zoni, pa zbog toga i cene kozmetičkih usluga značajno variraju. Tako se, primera radi, cene sve popularnije usluge gel laka kreću od 1.000 do više od 5.000 dinara.

