PLATA ZA OVAJ POSAO I DO 100.000 DINARA, ALI NEMA KO DA RADI: Ne treba fakultet, a na zaradu dođe i dobar bakšiš! To nije sve

Plata roštilj majstora u Srbiji se kreće i do 100.000 dinara plus bakšiš, a poslodavci ističu da radnika nema.

Mladić (18) S. M. iz Leskovca radio je sezonu kao roštilj majstor u Crnoj Gori i zaradio hiljadu evra.

- To je bio prvi moj posao kao roštilj majstor gde sam hteo da zaradim za bakšiš da imam za jedno putovanje na jesen, međutim, prošao sam i bolje nego što sam očekivao. Plata plus bakšiš plus obrok i izađe sigurno preko hiljadu evra. Kad sam se vratio raspitivao sam se kolika je plata u našem gradu i saznao da sa bakšišom može da izađe i do 100.000 što je odlično tako da planiram da potražim posao ovde - kaže nam S. M.

foto: Profimedia

Krajem minule godine Ivica Zdravković iz Leskovca rekao je za Poslovi Infostud da potražnja za kuvarima i roštilj majstorima nije velika samo u Leskovcu već i u celoj Srbiji, a posebno tokom letnje sezone u turstičkim centrima Crne Gore, Hrvatske, Makedonije.

- Na tržištu je evidentan deficit roštilj majstora. Roštilj majstor može da bude i neko ko je priučen. Ne kažem da je to loše, ali lično smatram da ipak struka treba da se neguje, ali i da bude adekvatno plaćena. To vreme, srećom, dolazi. Sve je više dobro plaćenih školovanih kuvara, roštilj majstora i ostalih poslova u vezi sa usluživanjem - kazao je tada Zdravković i dodao:

foto: Tanjug

Prema njegovim rečima, vrsni roštilj majstori imaju minimum 100.000 dinara platu, a da u novije vreme podaci pokazuju da više zarađuju rošilj majstori na brzoj hrani, nego kuvari u restoranima.

- Kuvari moraju da znaju mnogo recepata i da improvizuju. Da budu spremni da naprave sva ona jela iz menija, ali i van njega. Utoliko je i odgovornost kuvara veća. Roštilj majstor, s druge strane, ima manji broj specijaliteta koje priprema, ali je godinama unazad plaćeniji. Zato što taj posao nije nimalo lak. Raspaljivajne skare je „prljav posao“, direktno ste izloženi toploti i dimu ćumura, ruke su vam izložene većoj temeraturi.

Među kuhinjskim poslovima, rad na roštilju, pogotovo na ćumuru jeste najteži - kazao je Zdravković i istakao da je leti, kada je temperatura napolju 40 stepeni, za roštiljom bar 60, dok u trenutku raspaljivanja roštilja zna da bude od 300 do neverovatnih 500 stepeni.

Bonus video:

03:14 PREDSEDNIK VUČIĆ JE NAJAVIO DA ĆE DO 2027. GODINE PROSEČNA PLATA BITI 1.400 EVRA, A MINIMALNA ZARADA 650 EVRA.