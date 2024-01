LUKA OSTAO BEZ STANA I 4.000 €: Mislio je da ima sreće, ali je na OVAJ način upao u kandže prevaranata!

Nemačke kompanije za upravljanje nekretninama upozoravaju na veliku prevaru koja je u poslednje vreme aktuelna, posebno na području Frankfurta.

Naime, reč je o prevarantima koji kreiraju stranice nalik internet stranicama poznatih kompanija za upravljanje nekretninama, te na prevaru uzimaju novac ljudima koji misle da su kod njih unajmili stan.

Među njima je i Luka Thiel (24) koji je za frankfurtske medije otkrio šta mu se dogodilo i kako je ostao bez 4.000 evra.

Luka je bio srećan kad je napokon pronašao stan u Frankfurtu. Stan mu je ponudila navodna firma “Hausverwaltung Gerst & Steiger”.

Mladić koji je na magistarskim studijama u Frankfurtu, stan je mogao da pogleda putem tzv. “beskontaktne procedure”, odnosno bez prisustva stanodavca i upravnika nekretnine. Takav način se koristio tokom pandemije koronavirusa.

- Bio je to novouređen dvosobni stan u četvrti Ginnheim, na mirnoj lokaciji, samo pet minuta od metroa, nisam mogao da verujem da imam toliko sreće - objašnjava Luka.

Ključ je bio ostavljen u kutiji ispred zgrade, koja se otvarala šifrom. Thielu se stan svideo i pristao je. Dobio je i ugovor o najmu, a on mu je poslat e-poštom i traženo je 4.000 evra za depozit i kiriju za prvi mesec.

Thiel je prebacio novac na nemački račun kompanije. To mu se činilo ozbiljnim, baš kao i veb stranica kompanije. Međutim, ubrzo je došao hladan tuš, jer nije mogao da se useli, vlasnik je otkazao ugovor o najmu i napisao kako će mu novac biti vraćen. No, mladić svoj novac još čeka i više ne može da dođe do lažne kompanije za upravljanje nekretninama.

- Navodna kompanija “Hausverwaltung Gerst & Steiger” poznata je i frankfurtskoj policiji - kaže istražiteljka Elisa Herbah.

Od decembra 2023, mnogi od pogođenih kontaktirali su policiju i, poput Thiela, očigledno su bili prevareni lažnim ponudama stanova. Osumnjičeni prevaranti postupaju na visokoprofesionalan način, koriste kvalitetno dizajnirane veb stranice i organiziraju “beskontaktne” preglede stanova širom zemlje.

Navodna kompanija za upravljanje nekretninama još nije odgovorila na upit medija. Ono što je neobično je to što se portretne fotografije navodnih kontakt osoba nalaze i na portalu jedne berlinske kompanije.

Nepoznati ljudi kopirali su slike, malo ih retuširali i iskoristili za svoju lažnu internetsku stranicu. Berlinska firma sebe vidi kao žrtvu i želi da pokrene pravni postupak.

Šteta za Luku Thiela daleko je veća. Ne samo da je verovatno izgubio 4.000 evra, već je otkazao najam stana u kom je ranije stanovao i iz njega mora da se iseli krajem meseca, te je trenutno bez novog stana.

Osumnjičeni prevaranti još nisu pronađeni, istraga je u toku širom zemlje. Ali, postoji jedna stvar koju bi istražiteljka Herbah želela da poruči svima onima koji traže stan.

- Beskontaktni pregledi stana, kakvi su se ponekad koristili kao hitno rešenje tokom pandemije, sada bi trebalo da pobude sumnju. Nemojte prebacivati ​​novac osobama koje nikada niste lično upoznali - zaključuje istražiteljka.

