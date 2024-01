SRPKINJU PREVARILI ZA 2.300 EVRA: Sve je počelo menjanjem SIM kartice, onda je dobila poziv - "Ne mogu da verujem da sam NASELA"

Mina Jakovljević iz Srbije je veoma popularna na društvenoj mreži TikTok gde svakodnevno objavljuje zanimljiv sadržaj, ali i student fakulteta u Londonu. Za vreme praznika, Mina je bila u Srbiji, ali je juče zbog fakultetskih obaveza morala da se vrati u London.

Ona je, kako kaže, kao i uvek, zamenila SIM kartice.

"Uvek kada dođem imam milion stvari da završim. Bila sam jako umorna, let mi je bio ujutru", započela je Mina video na svom videu

Prema njenim rečima, ona je uveče dobila poruku koja je obaveštava da neko pokušava da uđe na njen bankovni profil i da potvrdi povratnom porukom da to nije ona.

"Ja tada krećem da odgovaram na te poruke zato što uopšte nisam razmišljala da to nije moja banka. Uglavnom, oni su mene posle pozvali i rekli da je neko pokušao da skine novac s mog računa", objašnjava dalje.

Kako kaže, dok prepričava šta joj se sve dogodilo, ne može da poveruje kako je nasela na ovu prevaru.

"Oni su mu celom tom haosu rekli da moram da im dam šifru od aplikacije i ja sam to uradila", kaže Mina dok se drži za glavu od šoka i neverice.

Međutim, ovo nije najveća greška koju je uradila. Kako bi oni došli do njenog novca, Mina je morala da prihvata svaki korak koji joj je stizao na telefon.

"Ja ne znam zašto sam im rekla šifru. Nemojte nikada, ali nikada to da radite! Taj čovek mi je rekao da će me zvati neko drugi, jer su mi druge kartice iz Srbije bile povezane na ovaj bankovni račun. Ja sam s tim čovekom pričala na engleskom, i meni ni u jednom trenutku nije prošlo kroz glavu zašto ovaj čovek govori na engleskom sa perfektnim britanskim naglaskom, a pričamo o mojim karticama iz Srbije. Ja sam mislila da je to neka centrala. Ja nemam komentar za sebe", nastavlja Mina.

Ova devojka naglašava da se jako uplašila, te je bila spremna da uradi šta god treba kako bi se osećala bezbedno.

Nažalost, Mini su na ovaj način uspeli da skinu 2.000 funti što je nešto više od 2.300 evra.

"Ja sam mislila da je sve ovo bio san, dok se jutros nisam probudila. Naravno, sve sam prijavila policiji, ali je jako komplikovano da dobijem te pare nazad i ne znam da li ću ih dobiti", rekla je Mina.

